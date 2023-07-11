***BNPPI* *TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.07.2023 09:17
***BNPPI******TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [TEBYT, BNPPI]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TBY)'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 10 adet varant 11 Temmuz 2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve TBY tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: *** ABBAC.V, ABBAD.V, EDBAA.V, EDBAB.V, SSBAA.V, SSBAB.V, KDBAA.V, KDBAB.V, PEBAA.V, PEBAB.V ***
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170240
BIST
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11:386.335
En Düşük
|Değişim
|: 1,03%
|| 64,49
|Açılış
|: 6.371
|
|Önceki Kapanış
|: 6.270
|
6.235
En Yüksek
6.379
11:3826,1046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0160
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2274
En Düşük
26,0249
11:3828,7306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0784
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
29,1323
En Düşük
28,6069
11:381.625,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,47
|Açılış
|: 1.625,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
|
1.627,14
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler11:38
|DERIM
|16,61
|38.374.207
|% 10,00
|
|AYCES
|220,30
|61.754.973
|% 9,99
|
|AVHOL
|157,40
|15.266.698
|% 9,99
|
|YAYLA
|8,93
|25.214.337
|% 9,98
|
|OYAYO
|18,08
|17.998.012
|% 9,98
|
|PRZMA
|33,84
|54.345.502
|% -10,00
|
|LUKSK
|54,80
|13.954.118
|% -7,20
|
|IHAAS
|25,38
|63.142.730
|% -6,00
|
|EUKYO
|7,23
|889.189
|% -5,37
|
|KRGYO
|26,00
|9.672.608
|% -4,76
|
|SASA
|61,95
|3.104.253.433
|% 5,09
|
|THYAO
|217,00
|2.849.641.709
|% 1,12
|
|ASELS
|63,20
|2.291.094.606
|% 2,60
|
|KOZAL
|28,98
|1.909.823.534
|% 1,83
|
|ASTOR
|80,05
|1.829.107.363
|% -1,48
|
|ADESE
|1,82
|228.786.236
|% 2,25
|
|EKGYO
|8,38
|978.279.658
|% 0,00
|
|YKBNK
|13,09
|1.290.418.438
|% 0,77
|
|ZOREN
|3,68
|345.243.184
|% -0,81
|
|SKBNK
|2,92
|217.898.322
|% 1,04
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0864
|26,1046
|% 0,06
|
|Euro
|28,7168
|28,7306
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,5623
|33,7306
|% 0,31
|
|Frank
|29,5074
|29,6851
|% 0,51
|
|Riyal
|6,9395
|6,9743
|% 0,06
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|10,75
|
|Altın Gr.
|1.625
|1.625
|9,75
|
|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
|
|Tam
|10.475
|10.675
|33,00
|
|Yarım
|5.237
|5.362
|17,00
|
|Çeyrek
|2.627
|2.681
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,47
|19,48
|0,06
|
|B. Petrol
|78,27
|78,27
|0,58
|