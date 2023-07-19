***BNPPI* *TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***BNPPI******TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [TEBYT, BNPPI]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TBY)'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 6 adet varant 19 Temmuz 2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve TBY tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: ***IZBAA.V, IZBAB.V, IZBAC.V, IZBAD.V, IZBPA.V, IZBPB.V***http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173291BIST