***BNPPI* *TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***BNPPI******TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [TEBYT, BNPPI]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPiyasa yapıcısı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TBY), ihraççısı BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. olan ve 12:05:48'de piyasa yapıcı üyenin talebi üzerine geçici olarak işleme kapatılan tüm varant sıraları, piyasa yapıcı üyenin talebi üzerine saat 15:45'ten itibaren yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188203BIST