***BNPPI* *TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.08.2023 15:20
***BNPPI******TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [TEBYT, BNPPI]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TBY), ihraççısı BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. olan ve 12:05:48'de piyasa yapıcı üyenin talebi üzerine geçici olarak işleme kapatılan tüm varant sıraları, piyasa yapıcı üyenin talebi üzerine saat 15:45'ten itibaren yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188203
BIST
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16:567.728
En Düşük
|Değişim
|: -0,88%
|| -68,74
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.691
En Yüksek
7.903
16:5627,2060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0639
|Açılış
|: 27,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
|
27,2792
En Düşük
27,0969
16:5629,5502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0499
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
30,0604
En Düşük
29,4012
16:561.653,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,36
|Açılış
|: 1.653,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.665,39
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler16:54
|PKENT
|150,70
|95.412.509
|% 10,00
|
|NETAS
|47,32
|18.249.858
|% 10,00
|
|TBORG
|43,12
|3.185.964
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|1.372.630
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|1.041.497
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|11.536.790
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|19.447.082
|% -9,99
|
|GSDDE
|9,26
|175.708.448
|% -9,83
|
|HKTM
|74,30
|307.410.189
|% -9,28
|
|RUBNS
|38,70
|431.557.074
|% -8,90
|
|TUPRS
|140,60
|12.092.084.166
|% 0,64
|
|THYAO
|254,10
|10.008.516.360
|% -1,89
|
|EREGL
|44,38
|6.506.937.304
|% -1,38
|
|TCELL
|58,85
|5.725.554.471
|% 3,52
|
|KOZAL
|27,20
|4.363.201.923
|% 2,64
|
|YKBNK
|15,28
|4.291.214.898
|% -4,56
|
|ZOREN
|4,97
|1.258.600.744
|% 0,20
|
|EKGYO
|8,77
|2.222.030.991
|% -2,88
|
|SKBNK
|3,97
|958.959.989
|% -1,73
|
|ODAS
|12,57
|2.327.612.641
|% 1,95
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1939
|27,2085
|% 0,24
|
|Euro
|29,5357
|29,5489
|% -0,17
|
|Sterlin
|34,5005
|34,6735
|% -0,06
|
|Frank
|30,7735
|30,9589
|% -0,00
|
|Riyal
|7,2292
|7,2654
|% 0,20
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-2,42
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|2,31
|
|Cumhuriyet
|11.423
|11.596
|53,00
|
|Tam
|11.177
|11.251
|5,00
|
|Yarım
|5.606
|5.651
|2,00
|
|Çeyrek
|2.794
|2.826
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,27
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,38
|0,02
|
|B. Petrol
|84,31
|84,31
|-0,15
|
Seans Raporu
16:54
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17:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, HEKTS, KRDMD
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17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -88, 61 kaybederek (% -1.28 ) 6, 810
-
17:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NETAS, GRSEL, UMPAS, DEVA, IZENR, BMSTL, DAGHL, MEGAP, ULUUN, BRSAN
-
17:09
RTALB, EMNIS, YYLGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:09
GSDDE, GLRYH, TETMT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında