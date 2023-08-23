***BNPPI* *TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.08.2023 09:35
***BNPPI******TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [TEBYT, BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TBY)'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 122 adet varant 23 Ağustos 2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve TBY tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: *** ABBAE.V, ABBAF.V, ABBAG.V, ABBAH.V, ARBAA.V, ARBAB.V, ARBAC.V, ARBAD.V, EDBAC.V, EDBAD.V, EDBAE.V, EDBAF.V, EYBAA.V, EYBAB.V, EYBAC.V, EYBAD.V, FRBAA.V, FRBAB.V, FRBAC.V, FRBAD.V, ICBAA.V, ICBAB.V, ICBAC.V, ICBAD.V, KRBAC.V, KRBAD.V, KRBAE.V, KRBAF.V, KHBAB.V, KHBAC.V, KHBAD.V, KHBAE.V, PEBAC.V, PEBAD.V, PEBAE.V, PEBAF.V, SOBAA.V, SOBAB.V, SOBAC.V, SOBAD.V, SSBAC.V, SSBAD.V, SSBAE.V, SSBAF.V, TLBAA.V, TLBAB.V, TLBAC.V, TLBAD.V, TRBAA.V, TRBAB.V, TRBAC.V, TRBAD.V, YPBAA.V, YPBAB.V, YPBAC.V, YPBAD.V, APBAA.V, APBAB.V, APBAC.V, APBAD.V, AZBAA.V, AZBAB.V, AZBAC.V, AZBAD.V, NVBAA.V, NVBAB.V, NVBAC.V, NVBAD.V, NXBAA.V, NXBAB.V, NXBAC.V, NXBAD.V, TSBAA.V, TSBAB.V, TSBAC.V, TSBAD.V, APBPA.V, APBPB.V, AZBPA.V, AZBPB.V, NVBPA.V, NVBPB.V, NXBPA.V, NXBPB.V, TSBPA.V, TSBPB.V, DABAA.V, DABAB.V, DABAC.V, NABAA.V, NABAB.V, NABAC.V, NABAD.V, SPBAA.V, SPBAB.V, SPBAC.V, EUBAA.V, EUBAB.V, IZBAE.V, IZBAF.V, IZBAG.V, IZBAH.V, IZBAI.V, IZBAJ.V, DABPA.V, DABPB.V, DABPC.V, NABPA.V, NABPB.V, NABPC.V, NABPD.V, SPBPA.V, SPBPB.V, SPBPC.V, EUBPA.V, EUBPB.V, IZBPC.V, IZBPD.V, IZBPE.V, IZBPF.V, IZBPG.V, IZBPH.V ***
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188507
BIST