***BNPPI* *TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.08.2023 09:59
***BNPPI******TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [TEBYT, BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TBY) olan ve APPLE, NVIDIA, AMAZON,NETFLIX ve TESLA dayanak varlıklarına ait varant sıraları, piyasa yapıcı üyenin sisteminde yaşanan teknik bir sorun nedeniyle üyenin talebi üzerine geçici olarak işleme kapatılmıştır. Varant sıraları, teknik sorunun giderildiğinin Borsaya bildirilmesi sonrasında yapılacak bir duyuru ile yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188515
BIST
'
13:347.788
En Düşük
|Değişim
|: 0,22%
|| 16,72
|Açılış
|: 7.820
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.746
En Yüksek
7.830
13:3427,2205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0353
|Açılış
|: 27,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2837
En Düşük
27,1377
13:3429,4749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0089
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9182
En Düşük
29,4289
13:341.664,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,42
|Açılış
|: 1.664,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,82
|
1.669,11
En Düşük
1.655,72
BIST En Aktif Hisseler13:32
|KENT
|532,50
|9.841.665
|% 10,00
|
|TETMT
|1.422,40
|17.697.501
|% 10,00
|
|ALFAS
|819,60
|1.253.034.919
|% 10,00
|
|BYDNR
|27,94
|1.802.102
|% 10,00
|
|EYGYO
|30,80
|107.944.542
|% 10,00
|
|INGRM
|775,00
|104.817.784
|% -10,00
|
|MIPAZ
|34,98
|30.255.709
|% -9,98
|
|UMPAS
|5,05
|957.700
|% -8,18
|
|EKIZ
|33,78
|2.286.512
|% -7,35
|
|PKART
|39,38
|48.033.800
|% -6,51
|
|ASTOR
|131,10
|5.451.112.686
|% 2,26
|
|TUPRS
|134,20
|5.377.843.418
|% -3,45
|
|EREGL
|45,42
|4.796.120.316
|% 1,88
|
|THYAO
|249,70
|4.195.098.661
|% -2,04
|
|EKGYO
|9,24
|3.433.831.032
|% 3,82
|
|EKGYO
|9,24
|3.433.831.032
|% 3,82
|
|KATMR
|2,14
|292.209.229
|% 7,00
|
|YKBNK
|15,50
|1.882.579.515
|% 0,26
|
|EREGL
|45,42
|4.796.120.316
|% 1,88
|
|TTKOM
|25,10
|2.587.984.750
|% 5,29
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1993
|27,2303
|% 0,17
|
|Euro
|29,4522
|29,4710
|% -0,04
|
|Sterlin
|34,2969
|34,4689
|% -0,58
|
|Frank
|30,7666
|30,9519
|% 0,09
|
|Riyal
|7,2366
|7,2729
|% 0,20
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|4,27
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.665
|6,77
|
|Cumhuriyet
|11.465
|11.638
|47,00
|
|Tam
|11.226
|11.307
|-12,00
|
|Yarım
|5.630
|5.671
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.806
|2.835
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,71
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|20,73
|20,75
|0,28
|
|B. Petrol
|83,06
|83,06
|-0,97
|