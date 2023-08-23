***BNPPI* *TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***BNPPI******TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [TEBYT, BNPPI]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPiyasa yapıcısı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TBY) olan ve APPLE, NVIDIA, AMAZON,NETFLIX ve TESLA dayanak varlıklarına ait varant sıraları, piyasa yapıcı üyenin sisteminde yaşanan teknik bir sorun nedeniyle üyenin talebi üzerine geçici olarak işleme kapatılmıştır. Varant sıraları, teknik sorunun giderildiğinin Borsaya bildirilmesi sonrasında yapılacak bir duyuru ile yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188515BIST