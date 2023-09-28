***BNPPI* *TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***BNPPI******TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [BNPPI, TEBYT]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TBY)'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 248 adet varant 28 Eylül 2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve TBY tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: *** ABBAI.V, ABBAJ.V, ABBAK.V, ABBAL.V, ARBAE.V, ARBAF.V, ARBAG.V, ARBAH.V, ASBAA.V, ASBAB.V, ASBAC.V, ASBAD.V, BIBAA.V, BIBAB.V, BIBAC.V, BIBAD.V, EYBAE.V, EYBAF.V, EYBAG.V, EYBAH.V, EIBAA.V, EIBAB.V, EIBAC.V, EIBAD.V, EDBAG.V, EDBAH.V, EDBAI.V, EDBAJ.V, FRBAE.V, FRBAF.V, FRBAG.V, FRBAH.V, GABAC.V, GABAD.V, GABAE.V, GABAF.V, GFBAA.V, GFBAB.V, GFBAC.V, GFBAD.V, HEBAA.V, HEBAB.V, HEBAC.V, HEBAD.V, ICBAE.V, ICBAF.V, ICBAG.V, ICBAH.V, KHBAF.V, KHBAG.V, KHBAH.V, KHBAI.V, KZBAA.V, KZBAB.V, KZBAC.V, KZBAD.V, KRBAG.V, KRBAH.V, KRBAI.V, KRBAJ.V, PEBAG.V, PEBAH.V, PEBAI.V, PEBAJ.V, PGBAA.V, PGBAB.V, PGBAC.V, PGBAD.V, SOBAE.V, SOBAF.V, SOBAG.V, SOBAH.V, SLBAA.V, SLBAB.V, SLBAC.V, SLBAD.V, SSBAG.V, SSBAH.V, SSBAI.V, SSBAJ.V, TABAA.V, TABAB.V, TABAC.V, TABAD.V, TLBAE.V, TLBAF.V, TLBAG.V, TLBAH.V, TKBAA.V, TKBAB.V, TKBAC.V, TKBAD.V, TOBAA.V, TOBAB.V, TOBAC.V, TOBAD.V, TRBAE.V, TRBAF.V, TRBAG.V, TRBAH.V, YPBAE.V, YPBAF.V, YPBAG.V, YPBAH.V, ABBPA.V, ABBPB.V, APBAE.V, APBAF.V, APBAG.V, APBAH.V, AZBAE.V, AZBAF.V, AZBAG.V, AZBAH.V, MTBAA.V, MTBAB.V, MTBAC.V, MTBAD.V, NVBAE.V, NVBAF.V, NVBAG.V, NVBAH.V, NXBAE.V, NXBAF.V, NXBAG.V, NXBAH.V, TSBAE.V, TSBAF.V, TSBAG.V, TSBAH.V, APBPC.V, APBPD.V, AZBPC.V, AZBPD.V, MTBPA.V, MTBPB.V, NVBPC.V, NVBPD.V, NXBPC.V, NXBPD.V, TSBPC.V, TSBPD.V, DABAD.V, DABAE.V, DABAF.V, DABAG.V, DJBAA.V, DJBAB.V, DJBAC.V, DJBAD.V, NABAE.V, NABAF.V, NABAG.V, NABAH.V, SPBAD.V, SPBAE.V, SPBAF.V, SPBAG.V, EUBAC.V, EUBAD.V, EUBAE.V, EUBAF.V, IZBAK.V, IZBAL.V, IZBAM.V, IZBAN.V, IZBAO.V, IZBAP.V, DABPD.V, DABPE.V, DABPF.V, DABPG.V, DJBPA.V, DJBPB.V, DJBPC.V, DJBPD.V, NABPE.V, NABPF.V, NABPG.V, NABPH.V, SPBPD.V, SPBPE.V, SPBPF.V, SPBPG.V, EUBPC.V, EUBPD.V, IZBPI.V, IZBPJ.V, IZBPK.V, IZBPL.V, IZBPM.V, IZBPN.V, PPBAA.V, PPBAB.V, PPBAC.V, PPBAD.V, PPBAE.V, PPBAF.V, PWBAA.V, PWBAB.V, PWBAC.V, PWBAD.V, PWBAE.V, PWBAF.V, AXBAA.V, AXBAB.V, AXBAC.V, AXBAD.V, AXBAE.V, AXBAF.V, AGBAA.V, AGBAB.V, AGBAC.V, AGBAD.V, AGBAE.V, AGBAF.V, PPBPA.V, PPBPB.V, PPBPC.V, PPBPD.V, PPBPE.V, PPBPF.V, PWBPA.V, PWBPB.V, PWBPC.V, PWBPD.V, PWBPE.V, PWBPF.V, AXBPA.V, AXBPB.V, AXBPC.V, AXBPD.V, AXBPE.V, AXBPF.V, AGBPA.V, AGBPB.V, AGBPC.V, AGBPD.V, AGBPE.V, AGBPF.V, EXBAA.V, EXBAB.V, EXBAC.V, EXBAD.V, EXBPA.V, EXBPB.V, EXBPC.V, EXBPD.V ***http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197729BIST