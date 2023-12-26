***BNPPI* *TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.12.2023 09:33
***BNPPI******TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BNPPI, TEBYT]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılığını Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (TBY) yaptığı, dayanakları ve kapalılık tarihleri piyasa yapıcısı tarafından KAP'ta duyurulan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı geçici olarak işleme kapatılacaktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229145
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229160
BIST
'
11:207.306
En Düşük
|Değişim
|: 0,57%
|| 41,10
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.353
11:2029,3332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1812
|Açılış
|: 29,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1534
11:2032,3692
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,3459
|Açılış
|: 32,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
11:201.945,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 19,14
|Açılış
|: 1.945,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler11:19
|SMRTG
|53,80
|58.008.882
|% 9,98
|
|SANEL
|25,26
|95.811
|% 9,92
|
|PRZMA
|35,38
|14.937.265
|% 8,13
|
|IZMDC
|5,41
|53.827.632
|% 7,77
|
|HATSN
|45,76
|85.076.115
|% 7,12
|
|QNBFB
|243,00
|515.160
|% -10,00
|
|SANFM
|34,74
|17.113.143
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|74.453.973
|% -10,00
|
|ISGYO
|17,49
|49.445.412
|% -9,98
|
|AZTEK
|90,75
|19.592.461
|% -9,97
|
|THYAO
|230,00
|2.073.776.283
|% 1,68
|
|TUPRS
|142,00
|1.123.325.411
|% 2,16
|
|AKBNK
|38,16
|726.809.921
|% 0,32
|
|ISCTR
|22,60
|719.230.415
|% -0,09
|
|ASELS
|44,00
|704.957.059
|% -0,41
|
|ISCTR
|22,60
|719.230.415
|% -0,09
|
|YKBNK
|19,96
|627.801.226
|% -0,50
|
|EKGYO
|6,86
|176.721.866
|% -0,72
|
|SKBNK
|5,11
|118.970.732
|% -9,88
|
|ODAS
|7,63
|151.980.707
|% 1,06
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3228
|29,3348
|% 0,63
|
|Euro
|32,3458
|32,3575
|% 1,04
|
|Sterlin
|37,1362
|37,3224
|% 0,57
|
|Frank
|34,1086
|34,3141
|% 0,46
|
|Riyal
|7,7952
|7,8343
|% 0,50
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,35
|24,38
|% 0,66
|
|Platin
|972,36
|975,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.192,98
|1.197,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,03
|79,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.063,81
|2.064,22
|% 0,66
|