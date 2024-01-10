***BNPPI* *TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
10.01.2024 10:32
***BNPPI******TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BNPPI, TEBYT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas Issuance B.V. ("İhraççı") tarafından ihraç edilen, piyasa yapıcısı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TBY) olan varant sıraları, piyasa yapıcı üyenin sisteminde yaşanan teknik bir sorun nedeniyle üyenin talebi üzerine geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237841
BIST
'
10:567.758
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 21,67
|Açılış
|: 7.734
|
|Önceki Kapanış
|: 7.736
|
7.709
En Yüksek
7.759
10:5629,9788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0542
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9788
En Düşük
29,8218
10:5632,8096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0722
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9000
En Düşük
32,6724
10:561.957,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,82
|Açılış
|: 1.957,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.959,03
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler10:54
|EKOS
|52,80
|297.783.166
|% 10,00
|
|MARKA
|47,16
|14.113.499
|% 9,93
|
|GARFA
|102,60
|51.845.795
|% 7,72
|
|BINHO
|305,00
|263.502.713
|% 7,02
|
|AVGYO
|11,08
|18.861.461
|% 6,64
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,78
|110.290.847
|% -8,25
|
|BRKVY
|51,20
|4.029.261
|% -6,74
|
|BAGFS
|28,16
|71.936.416
|% -6,13
|
|METUR
|13,14
|18.792.093
|% -5,47
|
|THYAO
|243,10
|1.920.432.517
|% 0,08
|
|HALKB
|13,53
|851.668.061
|% -1,89
|
|ISCTR
|25,30
|851.375.252
|% 0,64
|
|YKBNK
|22,60
|837.551.118
|% 0,80
|
|KBORU
|60,20
|794.047.751
|% 5,99
|
|HALKB
|13,53
|851.668.061
|% -1,89
|
|TSPOR
|2,78
|110.290.847
|% -8,25
|
|BEGYO
|4,48
|170.244.811
|% 0,90
|
|YKBNK
|22,60
|837.551.118
|% 0,80
|
|ISCTR
|25,30
|851.375.252
|% 0,64
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9718
|29,9767
|% 0,17
|
|Euro
|32,8013
|32,8152
|% 0,24
|
|Sterlin
|37,9568
|38,1471
|% 0,13
|
|Frank
|35,0574
|35,2686
|% 0,25
|
|Riyal
|7,9687
|8,0086
|% 0,16
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,98
|% 0,66
|
|Platin
|932,41
|934,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,21
|985,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,69
|77,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,14
|2.033,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:54
daha fazla
-
11:09GSRAY
Yüzde -3.05 oranında düşüşle 6.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 737, 890 adet işlem
-
11:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, GUBRF, TCELL
-
11:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ENKAI, AKBNK, GARAN
-
11:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 01 artarak (% 0.01 ) 6, 867
-
11:08
GARFA, EKOS, BRLSM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında