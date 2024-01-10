***BNPPI* *TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***BNPPI******TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [BNPPI, TEBYT]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilen, piyasa yapıcısı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TBY) olan 10:18:34'de piyasa yapıcı üyenin talebi üzerine geçici olarak işleme kapatılan varant sıraları, piyasa yapıcı tarafından kapamaya konu sorunun giderildiğinin bildirilmesine istinaden saat 12:30'dan itibaren sürekli işlem yöntemi ile yeniden işleme açılacaktır. Söz konusu varant sıralarında işlemler yeniden başlayıncaya kadar bekleyen emirler üzerinde miktar azaltımı, fiyat kötüleştirme ve iptal yapılabilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237853BIST