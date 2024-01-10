***BNPPI* *TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
10.01.2024 11:57
***BNPPI******TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BNPPI, TEBYT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilen, piyasa yapıcısı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TBY) olan 10:18:34'de piyasa yapıcı üyenin talebi üzerine geçici olarak işleme kapatılan varant sıraları, piyasa yapıcı tarafından kapamaya konu sorunun giderildiğinin bildirilmesine istinaden saat 12:30'dan itibaren sürekli işlem yöntemi ile yeniden işleme açılacaktır. Söz konusu varant sıralarında işlemler yeniden başlayıncaya kadar bekleyen emirler üzerinde miktar azaltımı, fiyat kötüleştirme ve iptal yapılabilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237853
BIST
'
15:177.797
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 60,60
|Açılış
|: 7.734
|
|Önceki Kapanış
|: 7.736
|
7.709
En Yüksek
7.816
15:1729,9740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0494
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9700
|
29,9768
En Düşük
29,8218
15:1732,8574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1200
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9000
En Düşük
32,6724
15:171.960,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 8,06
|Açılış
|: 1.960,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.966,24
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler15:17
|EKOS
|52,80
|356.307.689
|% 10,00
|
|SUMAS
|243,10
|1.466.881
|% 10,00
|
|MARKA
|47,18
|19.289.956
|% 9,98
|
|YAYLA
|7,18
|9.055.811
|% 8,30
|
|YONGA
|45,98
|662.327
|% 8,19
|
|BRKVY
|51,70
|15.719.670
|% -5,83
|
|DIRIT
|12,50
|1.510.155
|% -5,45
|
|QNBFL
|950,00
|3.624.050
|% -5,00
|
|CVKMD
|374,50
|276.478.655
|% -4,83
|
|DAPGM
|27,00
|237.230.303
|% -4,19
|
|KBORU
|57,35
|1.385.932.247
|% 0,97
|
|KONTR
|242,80
|1.366.377.938
|% 2,15
|
|YEOTK
|219,00
|1.270.560.058
|% -2,14
|
|MIATK
|38,02
|946.522.126
|% 6,20
|
|BINHO
|297,50
|940.980.553
|% 4,39
|
|BEGYO
|4,37
|341.024.854
|% -1,58
|
|HLGYO
|2,50
|103.260.269
|% -1,57
|
|QUAGR
|4,02
|140.837.120
|% -0,74
|
|REEDR
|24,68
|762.524.037
|% 5,56
|
|ODAS
|8,38
|230.318.992
|% -0,24
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9679
|29,9740
|% 0,17
|
|Euro
|32,8446
|32,8574
|% 0,37
|
|Sterlin
|38,0230
|38,2136
|% 0,31
|
|Frank
|35,0242
|35,2352
|% 0,16
|
|Riyal
|7,9673
|8,0072
|% 0,15
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,97
|22,99
|% 0,66
|
|Platin
|931,84
|934,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,67
|998,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,77
|77,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,22
|2.035,51
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:32SELEC
Yüzde 6.16 oranında artışla 60.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 242, 504 adet işlem
-
15:31MIATK
Yüzde 6.20 oranında artışla 38.02 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 672, 519 adet işlem
-
15:30GESAN
Yüzde 7.30 oranında artışla 73.50 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 618, 288 adet işlem
-
15:29ADESE
Yüzde 4.55 oranında artışla 2.07 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 267, 831 adet işlem
-
15:27SURGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 35.74 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 659, 519 adet işlem