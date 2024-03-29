***BNPPI* *TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
29.03.2024 09:11
***BNPPI******TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [TEBYT, BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılığını TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (TBY) yaptığı, dayanakları ve kapalılık tarihleri piyasa yapıcısı tarafından KAP'ta duyurulan varantların işlem sıraları, piyasa yapıcı üyenin talebi üzerine geçici olarak işleme kapatılacaktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263807
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264075
BIST
'
11:309.062
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -17,64
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.057
En Yüksek
9.154
11:3032,4067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0893
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2788
11:3034,9962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0689
|Açılış
|: 35,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
11:302.325,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,25
|Açılış
|: 2.325,67
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.318,08
BIST En Aktif Hisseler11:28
|ISSEN
|11,11
|14.164.222
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|17.557.861
|% 10,00
|
|ODINE
|58,40
|46.061.715
|% 9,98
|
|MIATK
|68,35
|1.208.209.231
|% 9,98
|
|CRFSA
|167,70
|79.705.708
|% 9,97
|
|OYAYO
|42,66
|1.475.055
|% -10,00
|
|BALAT
|22,32
|589.672
|% -10,00
|
|SODSN
|214,40
|1.182.845
|% -9,99
|
|VRGYO
|45,06
|92.450.277
|% -9,97
|
|QNBFB
|260,00
|2.104.960
|% -9,80
|
|SASA
|43,62
|3.463.732.125
|% 1,44
|
|THYAO
|295,00
|3.156.257.425
|% -0,92
|
|AGROT
|38,46
|1.416.087.272
|% 9,08
|
|ZOREN
|6,00
|1.310.105.173
|% 5,63
|
|TUPRS
|176,10
|1.239.740.658
|% -0,45
|
|ZOREN
|6,00
|1.310.105.173
|% 5,63
|
|ISCTR
|11,31
|1.056.192.380
|% 0,71
|
|SASA
|43,62
|3.463.732.125
|% 1,44
|
|EKGYO
|9,77
|454.196.555
|% 1,03
|
|AGROT
|38,46
|1.416.087.272
|% 9,08
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3653
|32,3800
|% 0,19
|
|Euro
|34,9440
|34,9968
|% -0,19
|
|Sterlin
|40,8686
|41,0734
|% 0,14
|
|Frank
|35,9127
|36,0927
|% 0,16
|
|Riyal
|8,6380
|8,6813
|% 0,16
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|