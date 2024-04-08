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***BNPPI* *TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

08.04.2024 09:12
***BNPPI* *TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


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(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TBY)'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 755 adet varant 08 Nisan 2024 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve TBY tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: *** ABBCP.V, ABBCQ.V, ABBCR.V, ABBCS.V, ABBCT.V, ABBCU.V, ABBCV.V, ABBCW.V, ABBCX.V, ABBCY.V, ARBCL.V, ARBCM.V, ARBCN.V, ARBCO.V, ARBCP.V, ARBCQ.V, ARBCR.V, ARBCS.V, ARBCT.V, ARBCU.V, ASBCH.V, ASBCI.V, ASBCJ.V, ASBCK.V, ASBCL.V, ASBCM.V, ASBCN.V, ASBCO.V, ASBCP.V, ASBCQ.V, BIBCH.V, BIBCI.V, BIBCJ.V, BIBCK.V, BIBCL.V, BIBCM.V, BIBCN.V, BIBCO.V, BIBCP.V, BIBCQ.V, EYBCL.V, EYBCM.V, EYBCN.V, EYBCO.V, EYBCP.V, EYBCQ.V, EYBCR.V, EYBCS.V, EYBCT.V, EYBCU.V, EIBCH.V, EIBCI.V, EIBCJ.V, EIBCK.V, EIBCL.V, EIBCM.V, EIBCN.V, EIBCO.V, EIBCP.V, EIBCQ.V, EDBCN.V, EDBCO.V, EDBCP.V, EDBCQ.V, EDBCR.V, EDBCS.V, EDBCT.V, EDBCU.V, EDBCV.V, EDBCW.V, FRBCL.V, FRBCM.V, FRBCN.V, FRBCO.V, FRBCP.V, FRBCQ.V, FRBCR.V, FRBCS.V, FRBCT.V, FRBCU.V, GABCJ.V, GABCK.V, GABCL.V, GABCM.V, GABCN.V, GABCO.V, GABCP.V, GABCQ.V, GABCR.V, GABCS.V, GFBCH.V, GFBCI.V, GFBCJ.V, GFBCK.V, 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