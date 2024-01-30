***BNPPI* *TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
30.01.2024 15:04
***BNPPI******TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
İlgili Şirketler [TEBYT, BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
GABBH.V
Sözleşme No
0AD99D420011D291 0AD99D420011D298 0AD99D420011D2AA 0AD99D420011D2AD 0AD99D420011D2AE 0AD99D420011D2B5 0AD99D420011D2BA 0AD99D420011D2BF 0AD99D420011D2C2 0AD99D420011D2CC 0AD99D420011D2D5 0AD99D420011D2D7 0AD99D420011D2EA 0AD99D420011D2EE 0AD99D420011D2F0 0AD99D420011D2F1 0AD99D420011D2F5 0AD99D420011D2FD 0AD99D420011D30C 0AD99D420011D30E 0AD99D420011D310 0AD99D420011D32B 0AD99D420011D32D 0AD99D420011D330 0AD99D420011D331 0AD99D420011D336 0AD99D420011D349 0AD99D420011D34A 0AD99D420011D34D 0AD99D420011D353 0AD99D420011D355 0AD99D420011D356 0AD99D420011D35A 0AD99D420011D364 0AD99D420011D368 0AD99D420011D373
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
30/01/2024
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243578
BIST
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16:088.491
En Düşük
|Değişim
|: 0,23%
|| 19,46
|Açılış
|: 8.513
|
|Önceki Kapanış
|: 8.472
|
8.439
En Yüksek
8.517
16:0830,3601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0145
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3050
|
30,6218
En Düşük
30,2875
16:0832,9472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0475
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3189
En Düşük
32,8386
16:081.986,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,90
|Açılış
|: 1.986,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
|
2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler16:08
|MRSHL
|2.002,00
|341.766.904
|% 10,00
|
|CATES
|88,00
|570.024.858
|% 10,00
|
|BYDNR
|32,78
|118.497.825
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|43.511.848
|% 10,00
|
|PNLSN
|76,00
|144.827.341
|% 9,99
|
|VAKFN
|5,49
|160.633.907
|% -7,58
|
|ERSU
|22,60
|7.812.119
|% -5,04
|
|RALYH
|81,70
|53.291.528
|% -4,94
|
|GARFA
|106,40
|79.207.987
|% -4,92
|
|MERIT
|87,05
|49.229.784
|% -4,86
|
|THYAO
|272,00
|8.071.101.351
|% -0,73
|
|ISCTR
|25,84
|3.108.496.011
|% 2,95
|
|TCELL
|69,15
|2.588.608.344
|% -0,22
|
|EREGL
|43,56
|2.558.843.617
|% -0,37
|
|YKBNK
|21,72
|2.533.432.206
|% 1,78
|
|EKGYO
|10,06
|1.879.237.426
|% -1,37
|
|TSPOR
|1,56
|190.953.217
|% -1,27
|
|ISCTR
|25,84
|3.108.496.011
|% 2,95
|
|QUAGR
|4,05
|477.769.331
|% 0,25
|
|YKBNK
|21,72
|2.533.432.206
|% 1,78
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3527
|30,3601
|% 0,05
|
|Euro
|32,9319
|32,9472
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,3410
|38,5333
|% -0,29
|
|Frank
|35,0397
|35,2508
|% -0,13
|
|Riyal
|8,0714
|8,1118
|% 0,05
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,10
|23,12
|% 0,66
|
|Platin
|920,34
|923,66
|% 0,66
|
|Paladyum
|970,93
|975,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,16
|81,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,65
|2.034,93
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:08
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