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***BNPPI* *TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali

30.01.2024 15:04
***BNPPI* *TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali


***BNPPI******TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )

İlgili Şirketler [TEBYT, BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İşlem İptali

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Piyasa
PAY PİYASASI
İlgili Pazar
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI
İlgili İşlem Sırası
GABBH.V
Sözleşme No
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İşlemin Gerçekleşme Tarihi
30/01/2024
İptal Nedeni
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.
Açıklamalar

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243578


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