***BNPPI* *TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









***BNPPI******TEBYT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler [TEBYT, BNPPI]İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaPAY PİYASASIİlgili PazarYAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARIİlgili İşlem SırasıGABBH.VSözleşme No0AD99D420011D291 0AD99D420011D298 0AD99D420011D2AA 0AD99D420011D2AD 0AD99D420011D2AE 0AD99D420011D2B5 0AD99D420011D2BA 0AD99D420011D2BF 0AD99D420011D2C2 0AD99D420011D2CC 0AD99D420011D2D5 0AD99D420011D2D7 0AD99D420011D2EA 0AD99D420011D2EE 0AD99D420011D2F0 0AD99D420011D2F1 0AD99D420011D2F5 0AD99D420011D2FD 0AD99D420011D30C 0AD99D420011D30E 0AD99D420011D310 0AD99D420011D32B 0AD99D420011D32D 0AD99D420011D330 0AD99D420011D331 0AD99D420011D336 0AD99D420011D349 0AD99D420011D34A 0AD99D420011D34D 0AD99D420011D353 0AD99D420011D355 0AD99D420011D356 0AD99D420011D35A 0AD99D420011D364 0AD99D420011D368 0AD99D420011D373İşlemin Gerçekleşme Tarihi30/01/2024İptal NedeniBorsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33/b maddesi uyarınca, Pay Piyasası Direktörlüğü tarafından maddi hata nedeniyle iptal edilmiştir.Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243578BIST