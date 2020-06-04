***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.06.2020 14:51
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/05/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.06.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
2020 hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 04.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849110
BIST
15:39109.579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 467,88
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
15:396,7606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0292
|Açılış
|: 6,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
15:397,5952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0196
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
15:39372,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 4,60
|Açılış
|: 372,54
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,06
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.279.615
|% 9,98
|
|EGGUB
|83,30
|37.269.116
|% 9,97
|
|CRDFA
|3,53
|18.265.866
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.512.138
|% 9,92
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.776.589
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|1.426.389
|% -9,98
|
|PGSUS
|59,40
|254.093.602
|% -0,42
|
|TMSN
|6,92
|214.907.332
|% 7,62
|
|IHLGM
|1,39
|198.178.569
|% 2,21
|
|ODAS
|2,05
|152.037.686
|% -1,44
|
|SOKM
|12,14
|143.260.862
|% -0,08
|
|IHLGM
|1,39
|198.178.569
|% 2,21
|
|ODAS
|2,05
|152.037.686
|% -1,44
|
|ADESE
|1,67
|59.245.786
|% 1,21
|
|TMSN
|6,92
|214.907.332
|% 7,62
|
|OSTIM
|2,46
|75.697.523
|% 6,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4460
|8,4883
|% -0,03
|
|Frank
|7,0201
|7,0624
|% 0,54
|
|Riyal
|1,7958
|1,8048
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|10,20
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,29
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.435
|8,20
|
|Tam
|2.477
|2.505
|8,40
|
|Yarım
|1.209
|1.223
|4,10
|
|Çeyrek
|604
|611
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,63
|39,63
|-0,16
|