***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.04.2021 15:36
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.04.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından "Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen "Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi" Genel Kurul'un onayına sunuldu.Oy birliği ile kabul edildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932313
BIST
15:441.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 11,79
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
15:448,2363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0476
|Açılış
|: 8,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2364
En Düşük
8,1390
15:4410,0010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0517
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0197
En Düşük
9,8754
15:44470,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,33
|Açılış
|: 470,53
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
465,42
BIST En Aktif Hisseler15:44
|KONYA
|956,00
|31.442.910
|% 10,00
|
|CMBTN
|259,60
|11.098.117
|% 10,00
|
|ALCAR
|353,30
|40.594.012
|% 9,99
|
|BRYAT
|367,10
|27.376.513
|% 9,98
|
|AYES
|19,28
|978.388
|% 9,98
|
|FRIGO
|30,20
|50.795.933
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.255.933
|% -9,85
|
|SNPAM
|16,00
|78.663
|% -9,14
|
|EKIZ
|7,12
|119.847
|% -8,83
|
|KSTUR
|270,00
|567.038
|% -8,47
|
|GARAN
|7,20
|777.185.028
|% 1,12
|
|PETKM
|6,65
|506.427.496
|% 1,99
|
|EREGL
|19,10
|495.025.106
|% 0,84
|
|SASA
|36,62
|380.190.524
|% 0,60
|
|AKBNK
|4,88
|332.355.896
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,10
|253.519.248
|% 0,00
|
|GARAN
|7,20
|777.185.028
|% 1,12
|
|PETKM
|6,65
|506.427.496
|% 1,99
|
|AKBNK
|4,88
|332.355.896
|% 0,62
|
|SKBNK
|1,11
|59.955.355
|% 3,74
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-2,11
|
|Altın Gr.
|470
|470
|1,19
|
|Cumhuriyet
|3.103
|3.150
|36,00
|
|Tam
|3.085
|3.165
|34,99
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|16,92
|
|Çeyrek
|748
|766
|8,46
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,08
|
|B. Petrol
|68,10
|68,10
|1,32
|
Seans Raporu
15:44
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15:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 2 artarak (% 0.77 ) 1, 461
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15:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, GARAN
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15:56XU100
Endeks 1, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 8, 661.00 milyon TL de
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15:55EGEEN
Yüzde 5.92 oranında artışla 1, 435.60 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 481 adet işlem
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15:54ESCOM
Yüzde 5.77 oranında artışla 5.32 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 856 adet işlem