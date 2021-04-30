***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.04.2021 16:57
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.04.2021
Tescil Tarihi
30.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
30.04.2021 / 10320
Açıklamalar
Şirketimizin 29.04.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin karar BandırmaTicaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.04.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 30.04.2021 tarih ve ve 10320 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan olmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933445
BIST
17:261.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,56
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
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1.406
En Düşük
1.396
17:268,3043
En Yüksek
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|: 1,23%
|| 0,1013
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,3072
En Düşük
8,1830
17:2610,0395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0757
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0453
En Düşük
9,9251
17:26472,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,17
|Açılış
|: 472,30
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
472,77
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler17:26
|GOZDE
|7,37
|167.707.610
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.498.719
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.670.657
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|KRTEK
|11,70
|71.328.830
|% -10,00
|
|VAKFN
|26,28
|106.616.009
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|113,10
|1.268.709.966
|% 4,34
|
|EREGL
|19,34
|978.566.244
|% 0,42
|
|PETKM
|6,77
|828.500.253
|% 1,04
|
|THYAO
|12,16
|813.314.063
|% 1,50
|
|GARAN
|7,20
|694.019.414
|% -0,41
|
|PETKM
|6,77
|828.500.253
|% 1,04
|
|EKGYO
|1,82
|217.836.676
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,11
|239.130.500
|% 0,48
|
|GARAN
|7,20
|694.019.414
|% -0,41
|
|KRDMD
|7,18
|593.151.967
|% 0,84
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2964
|8,3043
|% 1,23
|
|Euro
|10,0183
|10,0395
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,4691
|11,5267
|% 0,62
|
|Frank
|9,0745
|9,1292
|% 1,00
|
|Riyal
|2,2065
|2,2176
|% 1,22
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-3,93
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,76
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,06
|
|B. Petrol
|66,67
|66,67
|-1,38
|