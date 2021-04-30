***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıUluslararası Bağımsız Denetim Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29.04.2021Tescil Tarihi30.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su30.04.2021 / 10320AçıklamalarŞirketimizin 29.04.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin karar BandırmaTicaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.04.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 30.04.2021 tarih ve ve 10320 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan olmuşturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933445BIST