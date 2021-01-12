***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
12.01.2021 18:13
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Rota Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Bantaş A.Ş.'nin sahip olduğu Gayrimenkullerin yeniden değerlemesi
Rapor Tarihi
31.12.2020
Açıklamalar
** Dosya Boyutu Sınırı Nedeniyle yüklenemeyen değerleme raporu bildiriminin devamıdır.
Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu Gayrimenkullerin 31.12.2020 Tarihi itibari ile piyasa rayiç değerinin
belirlenmesi amacıyla, 07.12.2020 tarihinde Rota Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile imzalanan anlaşma çerçevesinde
hazırlanan değerleme raporları ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901634
BIST
18:051.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,34
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
18:057,4867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5183
En Düşük
7,4190
18:059,1076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0081
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
18:05444,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,10
|Açılış
|: 444,09
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESEN
|23,54
|315.187.863
|% 10,00
|
|EUYO
|4,73
|2.584.081
|% 10,00
|
|KLMSN
|19,69
|136.246.518
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.868.878
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|909.937
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|3.506.806
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|KONYA
|1.218,30
|268.839.330
|% -8,01
|
|YGYO
|1,55
|217.682.641
|% -7,19
|
|DENGE
|6,50
|2.762.424
|% -7,14
|
|SISE
|7,64
|3.176.422.576
|% 4,66
|
|TSKB
|1,90
|2.502.607.428
|% 4,97
|
|KOZAL
|119,00
|1.395.480.177
|% -0,92
|
|GARAN
|10,47
|1.279.183.734
|% -0,29
|
|THYAO
|12,86
|1.228.655.748
|% 1,26
|
|TSKB
|1,90
|2.502.607.428
|% 4,97
|
|SISE
|7,64
|3.176.422.576
|% 4,66
|
|SKBNK
|1,61
|560.588.284
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,45
|667.915.821
|% -2,39
|
|ZOREN
|2,96
|701.226.115
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4805
|7,4867
|% 0,03
|
|Euro
|9,0970
|9,1076
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,1638
|10,2147
|% 0,73
|
|Frank
|8,3937
|8,4443
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9929
|2,0029
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|0,40
|
|Altın Gr.
|444
|444
|0,11
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,10
|
|B. Petrol
|56,27
|56,27
|0,61
|