***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.12.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşRota Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiBantaş A.Ş.'nin sahip olduğu Gayrimenkullerin yeniden değerlemesiRapor Tarihi31.12.2020Açıklamalar** Dosya Boyutu Sınırı Nedeniyle yüklenemeyen değerleme raporu bildiriminin devamıdır.Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu Gayrimenkullerin 31.12.2020 Tarihi itibari ile piyasa rayiç değerininbelirlenmesi amacıyla, 07.12.2020 tarihinde Rota Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile imzalanan anlaşma çerçevesindehazırlanan değerleme raporları ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901634BIST