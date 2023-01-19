***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.11.2022Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiBantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu Gayrimenkul, makine-tesis-demirbaş ve taşıt araçlarının yeniden değerlemesiRapor Tarihi19.01.2023Açıklamalar** Dosya Boyutu Sınırı Nedeniyle yüklenemeyen değerleme raporu bildiriminin devamıdır.Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu Gayrimenkul, makine-tesis-demirbaş ve taşıt araçlarının 31.12.2022 Tarihi itibari ile piyasa rayiç değerinin belirlenmesi amacıyla, 28.11.2022 tarihinde Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile imzalanan anlaşma çerçevesinde hazırlanan değerleme raporları ekte sunulmuş olup yeniden değerleme yapılan kalemler 31.12.2022 yıl sonu mali tablolarında ekteki raporlarda belirtilen güncel değerleri ile yer alacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103224BIST