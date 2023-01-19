***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
19.01.2023 18:11
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.11.2022
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu Gayrimenkul, makine-tesis-demirbaş ve taşıt araçlarının yeniden değerlemesi
Rapor Tarihi
19.01.2023
Açıklamalar
** Dosya Boyutu Sınırı Nedeniyle yüklenemeyen değerleme raporu bildiriminin devamıdır.
Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu Gayrimenkul, makine-tesis-demirbaş ve taşıt araçlarının 31.12.2022 Tarihi itibari ile piyasa rayiç değerinin belirlenmesi amacıyla, 28.11.2022 tarihinde Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile imzalanan anlaşma çerçevesinde hazırlanan değerleme raporları ekte sunulmuş olup yeniden değerleme yapılan kalemler 31.12.2022 yıl sonu mali tablolarında ekteki raporlarda belirtilen güncel değerleri ile yer alacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103224
BIST
18:055.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 38,20
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
18:0518,7978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
18:0520,3004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0128
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3796
En Düşük
20,2399
18:051.159,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 9,09
|Açılış
|: 1.159,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.162,47
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|38,50
|2.567.681
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|181.970.478
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|116.275.114
|% 9,98
|
|FLAP
|15,99
|452.101.480
|% 9,97
|
|PKART
|26,04
|16.373.468
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,25
|232.724.764
|% -10,00
|
|PRDGS
|9,29
|544.475.599
|% -9,98
|
|ARMDA
|307,10
|26.068.882
|% -7,69
|
|SEGYO
|2,34
|50.178.423
|% -5,65
|
|CMENT
|66,00
|378.663
|% -5,58
|
|THYAO
|154,60
|15.474.378.321
|% 3,69
|
|EREGL
|40,36
|6.705.143.545
|% -0,54
|
|KOZAL
|588,00
|6.222.639.384
|% 4,07
|
|ASELS
|61,70
|5.975.780.094
|% -2,14
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% -0,51
|
|EKGYO
|8,43
|3.313.570.602
|% 0,12
|
|YKBNK
|9,70
|3.073.000.798
|% 0,41
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% -0,51
|
|ISCTR
|11,62
|2.512.274.686
|% 2,11
|
|AKBNK
|17,59
|3.641.431.437
|% 1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7928
|18,7978
|% -0,01
|
|Euro
|20,2878
|20,3004
|% 0,06
|
|Sterlin
|23,1646
|23,2808
|% 0,18
|
|Frank
|20,4189
|20,5419
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9881
|5,0131
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|16,15
|
|Altın Gr.
|1.159
|1.159
|8,38
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.854
|7.923
|44,00
|
|Yarım
|3.827
|3.877
|21,00
|
|Çeyrek
|1.919
|1.938
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|0,08
|
|B. Petrol
|85,70
|85,70
|0,72
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 07 artarak (% 0.63 ) 4, 826
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, PKART, SOKE, VKING, TNZTP, SDTTR, YESIL, IDGYO, YYAPI, VBTYZ
-
17:59
YGYO, TNZTP, ANHYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
PRDGS, ARMDA, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59FENER
Yüzde 5.05 oranında artışla 64.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 697, 987 adet işlem