***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
14.01.2021 10:56
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi, Sermaye ve Paylar başlıklı 6. Maddesinin tescil edilmesi ve 14.01.2021 Tarih 10245 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması ile güncellenmiş olup .PDF dosya formatında ekte yer almaktadır.1 Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 13/01/2021 14/01/2021 10245
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902034
BIST
12:151.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.556
12:157,3894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0134
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3804
12:158,9962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
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9,0707
En Düşük
8,9855
12:15438,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,46
|Açılış
|: 438,07
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler12:13
|YAPRK
|117,80
|24.532.325
|% 9,99
|
|YESIL
|167,50
|43.609.710
|% 9,98
|
|POLTK
|437,40
|1.149.487
|% 9,98
|
|YONGA
|34,64
|627.781
|% 9,97
|
|SODSN
|32,00
|294.464
|% 9,97
|
|KUTPO
|55,60
|97.687.213
|% -9,96
|
|DAGI
|8,49
|37.350.023
|% -5,25
|
|SAFKR
|11,61
|123.466.005
|% -5,15
|
|DERIM
|10,40
|13.546.412
|% -5,11
|
|RODRG
|14,93
|2.552.743
|% -4,66
|
|THYAO
|13,40
|1.132.763.493
|% 0,90
|
|DOHOL
|3,72
|918.501.910
|% -1,59
|
|SISE
|7,83
|575.149.157
|% -1,88
|
|TCELL
|17,25
|529.018.993
|% 0,58
|
|FENER
|39,92
|508.225.700
|% 2,41
|
|DOHOL
|3,72
|918.501.910
|% -1,59
|
|SKBNK
|1,64
|356.233.782
|% 2,50
|
|TSKB
|1,91
|324.464.363
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,47
|225.260.221
|% 0,82
|
|THYAO
|13,40
|1.132.763.493
|% 0,90
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3850
|7,3895
|% -0,18
|
|Euro
|8,9912
|8,9980
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,0598
|10,1102
|% -0,00
|
|Frank
|8,3012
|8,3512
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9643
|1,9741
|% -0,17
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-5,32
|
|Altın Gr.
|438
|438
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,62
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,25
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|5,99
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,93
|55,93
|-0,13
|