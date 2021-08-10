***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
10.08.2021 15:18
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi, Sermaye ve Paylar başlıklı 6. Maddesinin tescil edilmesi ve 10.08.2021 Tarih 10384 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması ile güncellenmiş olup .PDF dosya formatında ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 10/08/2021 10/08/2021 10384
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956887
BIST
16:371.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,28
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.441
En Düşük
1.426
16:378,6108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0275
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
16:3710,0926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0686
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
16:37477,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,21
|Açılış
|: 477,98
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
476,65
BIST En Aktif Hisseler16:37
|KARYE
|11,88
|104.277.533
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.008.499
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.411.758
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.815.293
|% 9,97
|
|FADE
|9,89
|54.204.170
|% -9,93
|
|DYOBY
|11,40
|129.858.768
|% -9,88
|
|IDGYO
|4,03
|1.924.079
|% -9,84
|
|MRSHL
|242,60
|3.925.953
|% -8,63
|
|CMBTN
|218,70
|12.885.039
|% -7,25
|
|EREGL
|19,84
|1.145.446.128
|% -3,31
|
|SISE
|8,34
|1.144.358.446
|% 1,96
|
|GARAN
|9,18
|1.102.715.570
|% 0,44
|
|GENIL
|15,36
|887.010.097
|% 7,41
|
|KRDMD
|8,00
|770.959.161
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,48
|457.695.525
|% 1,64
|
|SISE
|8,34
|1.144.358.446
|% 1,96
|
|GARAN
|9,18
|1.102.715.570
|% 0,44
|
|EKGYO
|1,87
|191.062.595
|% 0,54
|
|KRDMD
|8,00
|770.959.161
|% 0,38
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5999
|8,6108
|% -0,32
|
|Euro
|10,0841
|10,0926
|% -0,68
|
|Sterlin
|11,8924
|11,9520
|% -0,23
|
|Frank
|9,3015
|9,3575
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2907
|2,3022
|% -0,20
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-4,67
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|3.181
|3.229
|-28,00
|
|Tam
|3.164
|3.244
|-26,88
|
|Yarım
|1.529
|1.569
|-13,00
|
|Çeyrek
|767
|784
|-6,69
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,71
|69,71
|0,67
|
Seans Raporu
16:37
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-
16:51IHLAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 0.61 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 333, 688 adet işlem
-
16:49XU100
Endeks 1, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 12, 013.00 milyon TL de
-
16:49YAYLA
Yüzde 9.97 oranında artışla 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 460, 614 adet işlem
-
16:47FORMT
Yüzde 7.69 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 549, 012 adet işlem
-
16:45FORMT
Yüzde 7.69 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 534, 162 adet işlem