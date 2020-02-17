***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
17.02.2020 18:21
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01/01/2019 - 31/12/2019 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819649
BIST
18:05120.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 640,42
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
18:056,0540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 6,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
18:056,5601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0010
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
18:05307,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,30
|Açılış
|: 307,79
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|OSTIM
|2,55
|161.039.644
|% 13,84
|
|KRSAN
|10,17
|173.785
|% 9,95
|
|SALIX
|6,48
|95.886
|% 9,83
|
|ODAS
|2,36
|1.105.543.236
|% 9,77
|
|HALKS
|2,50
|104.698
|% 9,65
|
|ARDYZ
|15,81
|38.395.305
|% -12,17
|
|HUBVC
|39,58
|58.596.442
|% -8,34
|
|QNBFL
|141,50
|4.123.558
|% -8,12
|
|TLMAN
|13,00
|59.718.019
|% -7,60
|
|TKNSA
|9,06
|71.694.929
|% -6,21
|
|ODAS
|2,36
|1.105.543.236
|% 9,77
|
|PGSUS
|71,95
|209.698.938
|% 3,08
|
|IHLGM
|1,38
|142.022.437
|% 0,00
|
|HDFGS
|3,05
|120.110.842
|% 3,04
|
|TMSN
|7,54
|68.452.241
|% 5,31
|
|YKSLN
|9,84
|54.757.247
|% -1,99
|
|DERAS
|4,04
|20.574.911
|% -2,88
|
|ARDYZ
|15,81
|38.395.305
|% -12,17
|
|SMART
|10,31
|15.305.390
|% -0,96
|
|HUBVC
|39,58
|58.596.442
|% -8,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8506
|7,8900
|% -0,33
|
|Frank
|6,1411
|6,1781
|% 0,00
|
|Riyal
|1,6088
|1,6168
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|-0,97
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,34
|57,34
|0,01
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