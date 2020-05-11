***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
11.05.2020 18:13
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01/01/2020 - 31/03/2020 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844202
BIST
18:0097.948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 102,71
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.859
18:007,0761
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0077
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
18:007,6563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0275
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
18:00386,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,86
|Açılış
|: 386,17
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|28.678
|% 10,02
|
|IHLGM
|1,21
|347.034.425
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|8.730.396
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|54.999
|% 10,00
|
|GEDIK
|22,44
|26.546.841
|% 10,00
|
|SEYKM
|11,54
|61.293.120
|% -9,91
|
|KRDMA
|2,91
|88.806.376
|% -9,91
|
|KRDMB
|2,46
|75.748.640
|% -9,56
|
|GLBMD
|2,80
|16.907.015
|% -9,09
|
|QNBFL
|108,10
|29.199.297
|% -6,97
|
|GARAN
|7,74
|717.311.692
|% -1,53
|
|KRDMD
|2,35
|592.781.676
|% -3,29
|
|ISFIN
|3,90
|568.106.481
|% 9,86
|
|MGROS
|31,52
|546.617.566
|% 6,27
|
|ECILC
|4,93
|500.554.868
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,21
|347.034.425
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,35
|592.781.676
|% -3,29
|
|IHLAS
|0,68
|106.194.244
|% 3,03
|
|ISFIN
|3,90
|568.106.481
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,14
|290.509.999
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7154
|8,7591
|% -0,55
|
|Frank
|7,2518
|7,2955
|% -0,21
|
|Riyal
|1,8787
|1,8881
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|-7,36
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|2.484
|2.537
|-31,70
|
|Tam
|2.556
|2.603
|-32,50
|
|Yarım
|1.248
|1.273
|-15,90
|
|Çeyrek
|622
|636
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|15,37
|15,41
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,34
|30,34
|-0,63
|