***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22-37 32.250.000 42.340.803 16.775.393 721.311 7.827.117 99.914.624 99.914.624Transferler-7.827.117 -7.827.117 -7.827.117Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)623.630 -356.512 14.675.182 14.978.439 14.978.439Sermaye Arttırımı32.250.000 36.139 32.250.000 32.250.000Dönem Sonu Bakiyeler22-37 64.500.000 36.139 42.340.803 17.399.023 364.799 14.675.182 139.315.945 139.315.945Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22-37 64.500.000 36.139 42.340.803 17.399.023 364.799 14.675.182 139.315.946 139.315.946Transferler-14.675.182 -14.675.182 -14.675.182Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.059.181 460.022 9.151.593 23.670.796 23.670.796Dönem Sonu Bakiyeler22-37 64.500.000 36.139 42.340.803 31.458.204 824.821 9.151.593 148.311.560 148.311.560Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.322.030 -3.422.216Dönem Karı (Zararı)9.151.593 6.666.546Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.256.815 1.874.764Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 229.018 1.809.005Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19 1.104.905 124.080Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-28 -77.108 -58.321İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.086.378 -11.963.526Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.287.326 -6.249.790Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerMüşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -6.055.137 -7.340.222Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler395.907 379.295Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-21 -259.257 2.534.346İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13-20-21-32 1.119.435 -1.287.155Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.322.030 -3.422.216Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-321.589 -1.547.705Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-499.173 -1.547.705Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıVerilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerDevlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri11 177.584FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.115.783 22.423.620Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri36.139İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 1.952.240 -99.938Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7-8 2.319.521 -2.167.653Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)22 -155.978 24.655.072YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.116.224 17.453.699NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.116.224 17.453.699DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51.583.841 11.866.279DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ59.700.065 29.319.978Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 59.700.065 51.583.841Finansal Yatırımlar5 0 0Ticari Alacaklar9 7.402.112 6.114.786İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 7.402.112 6.114.786Diğer Alacaklar10 0 66.784İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 0 66.784Stoklar12 23.767.269 17.712.132Peşin Ödenmiş Giderler13 229.912 1.437.959Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar32 392.622 0Diğer Dönen Varlıklar21 200.087 134.725ARA TOPLAM91.692.067 77.050.227TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR91.692.067 77.050.227DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 0 0Ticari Alacaklar9 0 0Diğer Alacaklar10 0 0Maddi Duran Varlıklar15 82.698.753 82.368.445Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 333.185 393.338Peşin Ödenmiş Giderler13 80.314 365.975Ertelenmiş Vergi Varlığı14 539.283 462.175Diğer Duran Varlıklar21 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR83.651.535 83.589.933TOPLAM VARLIKLAR175.343.602 160.640.160KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 2.180.084 227.844Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 2.412.231 4.653.599Ticari Borçlar9 3.648.591 3.252.685İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 849.510 646.725İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 2.799.081 2.605.960Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 319.998 303.072Diğer Borçlar10 859 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 859 0Devlet Teşvik ve Yardımları17 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 49.062 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 1.109.611 0Kısa Vadeli Karşılıklar19 377.593 222.110Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar168.166 71.082Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar209.427 151.028Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 1.703.000 1.963.111ARA TOPLAM11.801.029 10.622.421TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.801.029 10.622.421UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 11.289.168 6.728.278Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 128.521Uzun Vadeli Karşılıklar19 1.349.044 1.509.235Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 1.349.044 1.509.235Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 2.464.280 2.464.280Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler21 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.231.013 10.701.793TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLE 22 148.311.560 139.315.946Ödenmiş Sermaye64.500.000 64.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)36.139 36.139Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)42.340.803 42.340.803Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)42.340.803 42.340.803Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler31.458.204 17.399.023Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları824.821 364.799Net Dönem Karı veya Zararı9.151.593 14.675.182TOPLAM ÖZKAYNAKLAR148.311.560 139.315.946TOPLAM KAYNAKLAR175.343.602 160.640.160Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 71.908.732 49.478.982 35.533.760 26.879.958Satışların Maliyeti23 -61.497.590 -42.697.687 -30.196.969 -23.059.915TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.411.142 6.781.295 5.336.791 3.820.043BRÜT KAR (ZARAR)10.411.142 6.781.295 5.336.791 3.820.043Genel Yönetim Giderleri24 -2.015.690 -1.774.011 -852.567 -728.875Pazarlama Giderleri24 -2.080.095 -1.789.297 -962.684 -962.760Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 6.507.876 4.180.849 2.372.602 1.927.433Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -2.420.622 -453.722 -469.772 84.309ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.402.611 6.945.114 5.424.370 4.140.150FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.402.611 6.945.114 5.424.370 4.140.150Finansman Giderleri27 -218.514 -70.706 -209.636 -21.133SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28 10.184.097 6.874.408 5.214.734 4.119.017Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.032.503 -207.860 -707.444 -130.735Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -1.109.611 -264.148 -782.561 -140.793Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 77.108 56.288 75.117 10.058SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28 9.151.594 6.666.548 4.507.290 3.988.282DÖNEM KARI (ZARARI)9.151.594 6.666.548 4.507.290 3.988.282Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.151.594 6.666.548 4.507.290 3.988.282Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 29 0,14000000 0,13000000 0,07000000 0,09000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar30 0 -33.008 0 -33.008Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -34.929 0 -34.929Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.921 1.921Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.921 1.921Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -33.008 0 -33.008TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.151.594 6.633.540 4.507.290 3.955.274Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.151.594 6.633.540 4.507.290 3.955.274http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865465BIST