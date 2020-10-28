***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22,37 32.250.000 0 42.340.803 16.775.393 721.311 7.827.117 99.914.624 99.914.624Transferler32.250.000 -7.827.117 24.422.883 24.422.883Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)623.630 -356.512 9.014.070 9.281.188 9.281.188Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)36.139 36.139 36.139Dönem Sonu Bakiyeler22,37 64.500.000 36.139 42.340.803 17.399.023 364.799 9.014.070 133.654.834 133.654.834Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22,37 64.500.000 36.139 42.340.803 17.399.023 364.799 14.675.182 139.315.946 139.315.946Transferler-14.675.182 -14.675.182 -14.675.182Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.059.181 460.022 19.365.043 33.884.246 33.884.246Dönem Sonu Bakiyeler22,37 64.500.000 36.139 42.340.803 31.458.204 824.821 19.365.043 158.525.010 158.525.010Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.921.253 4.534.069Dönem Karı (Zararı)19.365.043 9.014.070Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.356.605 2.846.906Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15,16 3.037.350 2.699.497Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19,28 2.351.614 196.501Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -32.359 -49.092İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.800.395 -7.326.907Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.294.580 -5.108.864Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -1.776.548 -3.918.300Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -602.292 601.766Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11,21 -118.473 2.441.089İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10,13,20,21,32 -1.008.502 -1.342.598Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları19.921.253 4.534.069Alınan Faiz24 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.364.098 -2.641.790Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15,16 -3.740.456 -2.641.790Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11 376.358 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.718.899 21.563.893Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 36.139Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 10.106.583 63.946Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7,8 768.294 -3.226.193Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)22 -155.978 24.690.001YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.276.054 23.456.172NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.276.054 23.456.172DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 51.583.841 11.866.280DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 78.859.895 35.322.452Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 78.859.896 51.583.841Finansal Yatırımlar5 0 0Ticari Alacaklar9 7.409.366 6.114.786İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 7.409.366 6.114.786Diğer Alacaklar10 0 66.784İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 0 66.784Stoklar12 19.488.680 17.712.132Peşin Ödenmiş Giderler13 253.920 1.437.959Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar32 1.155.862 0Diğer Dönen Varlıklar21 2.000 134.725ARA TOPLAM107.169.724 77.050.227TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR107.169.724 77.050.227DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 0 0Ticari Alacaklar9 0 0Diğer Alacaklar10 0 0Maddi Duran Varlıklar15 83.153.103 82.368.445Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 311.786 393.338Peşin Ödenmiş Giderler13 2.615.017 365.975Ertelenmiş Vergi Varlığı14 494.534 462.175TOPLAM DURAN VARLIKLAR86.574.440 83.589.933TOPLAM VARLIKLAR193.744.164 160.640.160KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 10.334.427 227.844Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 1.239.766 4.653.599Ticari Borçlar9 2.650.392 3.252.685İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 669.658 646.725İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 1.980.734 2.605.960Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 1.315.927 303.072Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 376.358 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 1.802.238 0Kısa Vadeli Karşılıklar19 682.017 222.110Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar182.736 71.082Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar499.281 151.028Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 1.716.119 1.963.113ARA TOPLAM20.117.244 10.622.423TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.117.244 10.622.423UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 10.910.404 6.728.277Ticari Borçlar9 0 0Diğer Borçlar10 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 128.521 0Uzun Vadeli Karşılıklar19 1.598.705 1.509.234Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.598.705 1.509.234Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 2.464.280 2.464.280Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler21 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.101.910 10.701.791TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER35.219.154 21.324.214ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar158.525.010 139.315.946Ödenmiş Sermaye64.500.000 64.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)36.139 36.139Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)42.340.803 42.340.803Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)42.340.803 42.340.803Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler31.458.204 17.399.023Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları824.821 364.799Net Dönem Karı veya Zararı19.365.043 14.675.182TOPLAM ÖZKAYNAKLAR158.525.010 139.315.946TOPLAM KAYNAKLAR193.744.164 160.640.160Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 113.935.619 76.744.473 42.026.886 27.265.491Satışların Maliyeti23 -97.281.722 -67.130.490 -35.784.131 -24.432.802TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.653.897 9.613.983 6.242.755 2.832.689BRÜT KAR (ZARAR)16.653.897 9.613.983 6.242.755 2.832.689Genel Yönetim Giderleri24 -3.419.149 -2.747.622 -1.403.459 -973.611Pazarlama Giderleri24 -3.126.226 -2.677.144 -1.046.130 -887.847Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 14.052.211 6.030.756 7.544.334 1.849.908Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -2.454.972 -781.318 -34.349 -327.596ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.705.761 9.438.655 11.303.151 2.493.543FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.705.761 9.438.655 11.303.151 2.493.543Finansman Giderleri27 -570.839 -87.437 -352.326 -16.731SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28 21.134.922 9.351.218 10.950.825 2.476.812Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.769.879 -337.148 -737.375 -129.288Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -1.802.238 -386.240 -692.626 -122.092Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 32.359 49.092 -44.749 -7.196SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28 19.365.043 9.014.070 10.213.450 2.347.524DÖNEM KARI (ZARARI)19.365.043 9.014.070 10.213.450 2.347.524Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19.365.043 9.014.070 10.213.450 2.347.524Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 29 0,30000000 0,14000000 0,16000000 0,01000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar30 0 0 0 33.008Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 34.929Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 -1.921Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 -1.921Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 33.008TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.365.043 9.014.070 10.213.450 2.380.532Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları19.365.043 9.014.070 10.213.450 2.380.532http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884675BIST