***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22,37 32.250.000 0 42.340.803 16.775.393 721.311 7.827.117 99.914.624 99.914.624Transferler-7.827.117 -7.827.117 -7.827.117Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)36.139 623.630 -356.512 14.675.182 14.978.439 14.978.439Sermaye Arttırımı32.250.000 32.250.000 32.250.000Dönem Sonu Bakiyeler22,37 64.500.000 36.139 42.340.803 17.399.023 364.799 14.675.182 139.315.946 139.315.946Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22,37 64.500.000 36.139 42.340.803 17.399.023 364.799 14.675.182 139.315.946 139.315.946Transferler-14.675.182 -14.675.182 -14.675.182Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.061.227 29.737.378 1.602.000 14.059.181 460.022 25.319.958 79.239.766 79.239.766Sermaye Arttırımı16.125.000 16.125.000 16.125.000Dönem Sonu Bakiyeler22,37 80.625.000 8.097.366 72.078.181 1.602.000 31.458.204 824.821 25.319.958 220.005.530 220.005.530Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.407.706 23.855.357Dönem Karı (Zararı)25.319.958 14.675.182Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.517.996 3.720.178Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15,16 4.119.785 3.715.165Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19 1.369.828 -41.163Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,28 28.383 46.176İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.430.248 5.459.997Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -2.964.336 9.887.859Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -2.344.153 -4.490.936Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 5.208.865 1.237.154Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,21 1.090.605 1.394.370İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13,20,21,32 -9.421.229 -2.568.450Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları22.407.706 23.855.357Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI15,16 -36.508.434 -4.316.491Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-36.508.434 -4.316.491FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI65.497.730 20.178.697Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.061.226 36.139Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 10.117.868 52.257Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7,8 -402.581 -4.599.699Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri11 412.816 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)47.308.401 24.690.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)51.397.002 39.717.563NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)51.397.002 39.717.563DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 51.583.841 11.866.278DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 102.980.843 51.583.841Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 102.980.843 51.583.841Finansal Yatırımlar5 0 0Ticari Alacaklar9 9.079.121 6.114.786İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 9.079.121 6.114.786Diğer Alacaklar10 0 66.784İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 0 66.784Stoklar12 20.056.286 17.712.132Peşin Ödenmiş Giderler13 2.598.792 1.437.959Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar32 1.906.119 0Diğer Dönen Varlıklar21 2.000 134.725ARA TOPLAM136.623.161 77.050.227TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR136.623.161 77.050.227DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 0 0Ticari Alacaklar9 0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 0 0Diğer Alacaklar10 0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 0 0Maddi Duran Varlıklar15 114.869.328 82.368.445Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 281.103 393.338Peşin Ödenmiş Giderler13 7.612.521 365.975Ertelenmiş Vergi Varlığı14 2.164.538 462.175Diğer Duran Varlıklar21 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR124.927.490 83.589.933TOPLAM VARLIKLAR261.550.651 160.640.160KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 10.345.712 227.844Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 5.181.503 4.653.597Ticari Borçlar9 8.461.550 3.252.685İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 670.239 646.725İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 7.791.311 2.605.960Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 995.830 303.072Diğer Borçlar10 0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 0 0Devlet Teşvik ve Yardımları17 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 412.816 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 842.395 0Kısa Vadeli Karşılıklar19 373.187 222.110Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar122.294 71.082Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar250.893 151.028Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 3.022.521 1.963.113ARA TOPLAM29.635.514 10.622.421TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.635.514 10.622.421UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 5.797.793 6.728.278Ticari Borçlar9 0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 0 0Diğer Borçlar10 0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 31.197 0Uzun Vadeli Karşılıklar19 1.885.591 1.509.235Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.885.591 1.509.235Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 4.195.026 2.464.280Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler21 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.909.607 10.701.793TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER41.545.121 21.324.214ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar220.005.530 139.315.946Ödenmiş Sermaye80.625.000 64.500.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)8.097.366 36.139Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)73.680.181 42.340.803Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)72.078.181 42.340.803Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)72.078.181 42.340.803Diğer Kazançlar (Kayıplar)1.602.000 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler31.458.204 17.399.023Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları824.821 364.799Net Dönem Karı veya Zararı25.319.958 14.675.182TOPLAM ÖZKAYNAKLAR220.005.530 139.315.946TOPLAM KAYNAKLAR261.550.651 160.640.160Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 162.399.924 110.262.772Satışların Maliyeti23 -138.271.204 -96.310.943TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.128.720 13.951.829BRÜT KAR (ZARAR)24.128.720 13.951.829Genel Yönetim Giderleri24 -4.800.693 -3.610.146Pazarlama Giderleri24 -4.302.748 -3.581.332Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 17.609.834 9.424.550Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -5.689.398 -851.370ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.945.715 15.333.531FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)26.945.715 15.333.531Finansman Gide -742.033 -557.417Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -842.395 -511.242Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 100.362 -46.175SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28 25.319.958 14.675.182DÖNEM KARI (ZARARI)25.319.958 14.675.182Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları25.319.958 14.675.182Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 29 0,31000000 0,23000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar30 28.101.822 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)29.737.378 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.635.556 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.635.556 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.602.000 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.602.000 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri1.602.000Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.703.822 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)55.023.780 14.675.182Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları55.023.780 14.675.182http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910113BIST