***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 05.05.2020Genel Kurul Tarihi 04.06.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.06.2020Ülke TürkiyeŞehir BALIKESİRİlçe BANDIRMAAdres Balıkesir Asfaltı 8. Km. Bandırma Balıkesir.Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması4 - 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı karının kullanım şekli ile dağıtılacak kar payları oranlarının belirlenmesi, avans verilebilmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2019 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) hakkında ortaklara bilgi verilmesi,8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi9 - Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması10 - Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında karar alınması11 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi12 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GenelKurulBilgiFormu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 DavetiyeGundemVekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN04.HAZİRAN.2020 TARİHİNDE YAPILANOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIBantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 04.Haziran.2020 Perşembe günü, saat 11:00 de, Balıkesir Asfaltı 8. Km. Bandırma adresindeki şirket merkezinde, Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.06.2020 tarih ve 54616956 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Tülay Turan ve Mehmet Arkan'ın gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11.Mayıs.2020 tarih ve 10075 sayılı nüshasında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ( www.mkk.com.tr) ile (www.bantas.com.tr) internet adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirket paylarının 64.500.000 TL.toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 22.885.642,50- TL.olan, 22.885.642,50 adet payın asaleten, 4.290.000,00 TL lık sermayeye tekabül eden 4.290.000,00 adet payın vekaleten katılımı ile toplam 27.175.642,50 payın toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ERDAN tarafından açılarak, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda gündemin görüşülmesine geçilmiştir.GÜNDEM MADDE 1:Gündemin birinci maddesi gereğince toplantı açılışı yapıldı. Toplantı başkanlığına Adnan ERDAN oy birliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı tutanak yazmanı olarak Fikret ÇETİN' i, Oy Toplayıcı olarak Muammer BİRAV' ı atadı. Toplantı başkanınca toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi.GÜNDEM MADDE 2:Gündemin ikinci maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için, Toplantı Başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.GÜNDEM MADDE 3:Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ERDAN tarafından okundu. Müzakereye açıldı söz alan olmadı. 2019 Yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu Mustafa Ozan MISIRLIOĞLU tarafından okundu.GÜNDEM MADDE 4:Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlar Tebliğine göre hazırlanmış olan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Mali Tabloların Şirketin İnternet (www.bantas.com.tr) adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)( www.mkk.com.tr) yayınlandığı ve ayrıca yönetim kurulu başkanı tarafından okundu.Müzakereye açıldı,söz alan olmadı. 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Mali Tablolar oya sunuldu. Mali Tablolar oy birliğiyle onaylandı.GÜNDEM MADDE 5:Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arası icra ettiği faaliyetleri neticesinde gerek Sermaye Piyasası Kurulu'unun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( II-14.1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre, gerek Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarına göre kaydedilen net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve Şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşüldü.Şirketimizin 2019 takvim yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın dağıtılmaması ve Olağanüstü Yedek hesabında muhafaza edilmesi hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 6:Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları sonucu 9.456.001 adet payın kabul oyu ile ibra edildiler.GÜNDEM MADDE 7:Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketimiz tarafından 2019 yılında üçüncü Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerin Bağımsız Denetim Raporunun 18 sayılı dipnotunda yer verildiği ve verilen teminat ve ipotekler 21.781.652 TL ve 422.350 USD.olduğu ve bilgi amaçlı olduğu için toplantı başkanı tarafından genel kurula bilgi verildi.GÜNDEM MADDE 8:Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin 6. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca 2019 yılı içinde Şirketimizin yapmış olduğu bağış bulunmamaktadır.Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 100.000,00 TL. olarak belirlenmesi ve yapılacak bağışların yer ve miktarlarının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi için verilen sözlü önerge görüşüldü verilen önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge oybirliği ile Kabul edildi.GÜNDEM MADDE 9:6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından "Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen "Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi" Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 10:Süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan Sn. Metehan Yılgör ve Sn.Cüneyt Hamdi Yaman'nın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine Haziran 2020 ayından başlamak üzere bir dahaki Genel Kurula kadar aylık brüt 37.500,00 (Otuz yedibin beşyüz) TL huzur hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.750,00 (Bin yediyüz elli) TL. huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.GÜNDEM MADDE 11:Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.GÜNDEM MADDE 13:Gündemin dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.Toplantı başkanı Sayın Adnan Erdan 2020 yılında daha iyi sonuçlarla ortaklar karşısına çıkabilmek dileğiyle ortaklara teşekkür etti. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.04.06.2020Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 05.06.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 tutanak.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 04.06.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05.06.2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849442BIST