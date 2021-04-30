***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 30.03.2021Genel Kurul Tarihi 29.04.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.04.2021Ülke TürkiyeŞehir BALIKESİRİlçe BANDIRMAAdres Bantaş Bandırma Ambalaj San. Tic. A.Ş. Balıkesir Asfaltı 8. Km Pk 77Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2020 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi4 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması5 - 2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı karının kullanım şekli ile dağıtılacak kar payları oranlarının belirlenmesi, avans verilebilmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) hakkında ortaklara bilgi verilmesi,9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.10 - Esas sözleşmemizin ‘'Sermaye ve Paylar'' başlıklı 6.Maddesindeki kayıtlı sermaye tavanımızın 250.000.000,-TL'ye çıkarılması ve Yönetim Kurulu'na verilecek yeni 5 yıllık yetki süresi (2021-2025 Yılları arası) verilebilmesi amacıyla, Esas Sözleşme'nin 6.Maddesinin değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması.11 - Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması12 - Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında karar alınması13 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi14 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GenelKurulBilgiFormu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 EsasSozlesmeOnayliTadilMetni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 davetiyegündemvekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN29.NİSAN.2021 TARİHİNDE YAPILANOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIBantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 Faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı,29.Nisan.2021 Perşembe günü, saat 11:00 de, Balıkesir Asfaltı 8. Km. Bandırma adresindeki şirket merkezinde, Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2021 tarih ve 63535893 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ahmet Ayyıldız ve Oğuzhan Kargun'un gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01.Nisan.2021 tarih ve 10300 sayılı nüshasında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)(www.mkk.com.tr) ile(www.bantas.com.tr) internet adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.Fiziki ve elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirket paylarının 80.625.000 TL.toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 28.487.189,875-TL.olan, 28.487.189,875 adet payın asaleten, katılımı ile toplam 28.487.189,875 payın toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ERDAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.GÜNDEM MADDE 1:Gündemin birinci maddesi gereğince toplantı açılışı yapıldı. Toplantı başkanlığına Adnan ERDAN oy birliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı tutanak yazmanı olarak Fikret ÇETİN'i, Oy Toplayıcı olarak Muammer BİRAV'ı atadı. Ayrıca Elektronik genel kurul sistemini uygulamak üzere Volkan Erol görevlendirildi.Toplantı başkanınca toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi.GÜNDEM MADDE 2:Gündemin ikinci maddesi gereğince Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için,Toplantı Başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.GÜNDEM MADDE 3:Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Merkezi kayıt kuruluşunda ve Şirketin web sitesi olan www.bantas.com.tr internet adresinde yayınlanması ile ilgili pay sahipleine bilgi verildi 2020 yılı faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi . Müzakereye açıldı elektonik ortamda söz alan Besin Taşdemir faaliyet raporunda geçen Endüstri 4.0 çalışmaları ile ilgili neler yapıldığını sordu cevaben Yönetim kurulu başkanı yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek SPK mevzuatı çercevesinde sorulan bütün sorulara cevap verileceğini belirtti başka söz alan olmadı.GÜNDEM MADDE 4:2020 Yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu Toplantıda hazır bulunan Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş yetkilisi Bağımsız Denetçi Mustafa Ozan MISIRLIOĞLU tarafından okundu.GÜNDEM MADDE 5:Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlar Tebliğine göre hazırlanmış olan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Mali Tabloların Şirketin İnternet (www.bantas.com.tr) adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)(www.mkk.com.tr) yayınlandığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi,hesapların okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi Müzakereye açıldı,Elektronik ortamda söz olan Besin Taşdemir 2020 finansal raporunun içinde diğer faaliyet gelirleri olarak yaklaşık 17,6 milyon TL gelir toplamın bulunduğunu bunun alt detayına finansal dip notlarda göremediğini belirtti,cevaben 25.nolu bilanço dip notunda söz konusu gelirler ile ilgili bilgilerin yer aldığı belirtildi. 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Mali Tablolar oya sunuldu ve oy birliğiyle onaylandı.GÜNDEM MADDE 6:Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arası icra ettiği faaliyetleri neticesinde gerek Sermaye Piyasası Kurulu'unun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( II-14.1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre, gerek Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarına göre kaydedilen net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve Şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşüldü.Şirketimizin 2020 takvim yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın dağıtılmaması ve Olağanüstü Yedek hesabında muhafaza edilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 7:Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak,toplantıya katılan diğer ortakların oyları sonucu 6.337.638 adet payın kabul oyu ile ibra edildiler.GÜNDEM MADDE 8:Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketimiz tarafından 2020 yılında üçüncü Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili bilgilerin Bağımsız Denetim Raporunun 18 sayılı dipnotunda yer verildiği ve verilen teminat ve ipotekle