***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu(Düzeltme : Madde 10 Bağımsız Denetim Şirketinin Hesap dönemi yılı sehven 2022 olarak yazılmış olup 2023 olarak düzeltilmiştir.)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Madde 10 Bağımsız Denetim Şirketinin Hesap dönemi yılı sehven 2022 olarak yazılmış olup 2023 olarak düzeltilmiştir.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 31.03.2023Genel Kurul Tarihi 27.04.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.04.2023Ülke TürkiyeŞehir BALIKESİRİlçe BANDIRMAAdres Ömerli Mah. 3030 Sok. No:1 Bandırma / BALIKESİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi3 - 2022 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi4 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması5 - 2022 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı karının kullanım şekli ile dağıtılacak kar payları oranlarının belirlenmesi, avans verilebilmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) hakkında ortaklara bilgi verilmesi,9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.10 - Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması11 - Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında karar alınması12 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi13 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 davetiyegündemvekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2