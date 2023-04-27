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***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.04.2023 16:12
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu(Düzeltme : Madde 10 Bağımsız Denetim Şirketinin Hesap dönemi yılı sehven 2022 olarak yazılmış olup 2023 olarak düzeltilmiştir.)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Madde 10 Bağımsız Denetim Şirketinin Hesap dönemi yılı sehven 2022 olarak yazılmış olup 2023 olarak düzeltilmiştir.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 31.03.2023
Genel Kurul Tarihi 27.04.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir BALIKESİR
İlçe BANDIRMA
Adres Ömerli Mah. 3030 Sok. No:1 Bandırma / BALIKESİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2022 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
4 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması
5 - 2022 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı karının kullanım şekli ile dağıtılacak kar payları oranlarının belirlenmesi, avans verilebilmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
10 - Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması
11 - Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri hakkında karar alınması
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi
13 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 davetiyegündemvekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
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Riyal 5,1650 5,1909 % 0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.983 1.984 -5,85  
Altın Gr. 1.239 1.240 -2,61  
Cumhuriyet 8.997 9.133 -66,00  
Tam 9.067 9.263 -39,00  
Yarım 4.425 4.529 -13,00  
Çeyrek 2.219 2.275 -13,00  
Gümüş.Ons 24,84 24,86 -0,06  
Gümüş Gr. 15,52 15,54 -0,01  
B. Petrol 78,19 78,19 0,47  
Seans Raporu 18:05
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