***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBazı sosyal medya sitelerinde Şirketimizin yabancı ortak alımı ve/veya satışı hususunda söylentilerin yer aldığı öğrenilmiştir. Sözkonusu söylentiler asılsız olup kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Şirketimizin yabancı ortaklık ve/veya satışı hususunda kamuya açıklamadığı her hangi bir girişimi veya planı bulunmamakta olup sözkonusu dahi olmamıştır. Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906643BIST