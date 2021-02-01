***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
01.02.2021 11:07
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bazı sosyal medya sitelerinde Şirketimizin yabancı ortak alımı ve/veya satışı hususunda söylentilerin yer aldığı öğrenilmiştir. Sözkonusu söylentiler asılsız olup kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Şirketimizin yabancı ortaklık ve/veya satışı hususunda kamuya açıklamadığı her hangi bir girişimi veya planı bulunmamakta olup sözkonusu dahi olmamıştır. Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906643
BIST
12:221.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 17,53
|Açılış
|: 1.485
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|Önceki Kapanış
|: 1.473
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En Düşük
1.472
12:227,2185
En Yüksek
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|: 7,2300
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Düşük
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|: 433,53
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439,11
En Düşük
432,22
BIST En Aktif Hisseler12:22
|DNISI
|16,06
|31.953.774
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.240.590
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|14.614.298
|% 10,00
|
|BTCIM
|11,78
|50.547.629
|% 9,99
|
|BERA
|22,48
|55.348.952
|% 9,98
|
|MERIT
|126,00
|205.380
|% -10,00
|
|TKURU
|292,50
|84.240
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,19
|12.496
|% -9,88
|
|SNPAM
|23,00
|39.836
|% -9,45
|
|KAPLM
|33,76
|3.655.063
|% -6,95
|
|KOZAL
|121,60
|874.390.080
|% 5,37
|
|ODAS
|4,09
|818.143.344
|% 7,92
|
|EKGYO
|2,46
|476.168.816
|% 2,07
|
|KARSN
|5,53
|460.890.106
|% 6,14
|
|GARAN
|9,39
|427.567.199
|% 0,86
|
|ODAS
|4,09
|818.143.344
|% 7,92
|
|EKGYO
|2,46
|476.168.816
|% 2,07
|
|SKBNK
|1,45
|137.486.229
|% -0,68
|
|KARSN
|5,53
|460.890.106
|% 6,14
|
|DOHOL
|3,91
|326.882.482
|% 0,51
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2139
|7,2185
|% -1,38
|
|Euro
|8,7333
|8,7390
|% -1,65
|
|Sterlin
|9,9076
|9,9573
|% -0,89
|
|Frank
|8,0556
|8,1041
|% -1,57
|
|Riyal
|1,9238
|1,9334
|% -1,12
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|22,77
|
|Altın Gr.
|433
|433
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|2.873
|2.917
|-35,00
|
|Tam
|2.862
|2.934
|-33,59
|
|Yarım
|1.383
|1.419
|-16,24
|
|Çeyrek
|694
|710
|-8,13
|
|Gümüş.Ons
|29,78
|29,83
|2,91
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,59
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|0,53
|