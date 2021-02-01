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***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

01.02.2021 11:07



***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Açıklamalar

Bazı sosyal medya sitelerinde Şirketimizin yabancı ortak alımı ve/veya satışı hususunda söylentilerin yer aldığı öğrenilmiştir.  Sözkonusu söylentiler asılsız olup kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.  Şirketimizin  yabancı ortaklık ve/veya satışı hususunda kamuya açıklamadığı her hangi bir girişimi veya planı bulunmamakta olup sözkonusu dahi olmamıştır.   Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906643


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