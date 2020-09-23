***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 100.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 64.500.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 16.125.000.-TL (% 25 oranında) artırılarak 80.625.000.-TL'ye çıkarılmasına karar verildiği 31.08.2020 tarihinde açıklanmıştı. Bu kapsamda, bedelli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.09.2020 tarihinde başvuru yapılmış olup , Kurulca onaylanmamış taslak İzahname ekte yer almaktadır. Kamuoyuna duyurulur...http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876318BIST