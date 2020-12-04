***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.09.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 64.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin % 25 bedelli sermaye artışı ile 80.625.000 TL'ye çıkartılması nedeniyle ihraç edilecek 16.125.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.12.2020 tarihli bülteninde onaylandığı duyurulan izahname ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891384BIST