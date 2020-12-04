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***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

04.12.2020 12:26



***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.09.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 64.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin % 25 bedelli sermaye artışı ile 80.625.000 TL'ye çıkartılması nedeniyle ihraç edilecek 16.125.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.12.2020 tarihli bülteninde onaylandığı duyurulan izahname ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891384


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