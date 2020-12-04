***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
04.12.2020 12:26
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.09.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 64.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin % 25 bedelli sermaye artışı ile 80.625.000 TL'ye çıkartılması nedeniyle ihraç edilecek 16.125.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.12.2020 tarihli bülteninde onaylandığı duyurulan izahname ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891384
BIST
12:141.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,67
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
12:147,7915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0197
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7649
12:149,4840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0371
|Açılış
|: 9,4750
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|Önceki Kapanış
|: 9,4700
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9,5376
En Düşük
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12:14461,49
En Yüksek
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|: 0,26%
|| 1,18
|Açılış
|: 461,49
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,68
BIST En Aktif Hisseler12:12
|RYGYO
|6,71
|29.239.134
|% 10,00
|
|ERBOS
|35,56
|32.823.107
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,54
|217.330
|% 9,93
|
|SILVR
|5,69
|28.772.881
|% 9,85
|
|BEYAZ
|10,90
|7.580.903
|% 9,11
|
|ARTI
|5,93
|557.556
|% -9,88
|
|KERVN
|1,12
|368.196
|% -9,68
|
|SAFKR
|15,20
|6.333.354
|% -8,87
|
|EUKYO
|4,46
|5.332.504
|% -7,28
|
|TKNSA
|15,32
|470.262.691
|% -5,02
|
|TSKB
|1,98
|924.798.315
|% -3,88
|
|GARAN
|9,15
|514.957.213
|% -0,54
|
|SELEC
|17,06
|476.807.857
|% 2,34
|
|TKNSA
|15,32
|470.262.691
|% -5,02
|
|SISE
|6,98
|406.237.932
|% -0,14
|
|TSKB
|1,98
|924.798.315
|% -3,88
|
|IHLAS
|1,20
|160.159.125
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,18
|249.337.268
|% 0,46
|
|DOHOL
|2,70
|268.145.937
|% 1,89
|
|PETKM
|4,33
|393.906.750
|% 1,64
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7860
|7,7893
|% 0,23
|
|Euro
|9,4750
|9,4829
|% 0,38
|
|Sterlin
|10,4392
|10,4915
|% 0,14
|
|Frank
|8,7202
|8,7727
|% 0,38
|
|Riyal
|2,0727
|2,0831
|% 0,32
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-0,98
|
|Altın Gr.
|461
|461
|1,18
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.109
|-1,00
|
|Tam
|3.047
|3.124
|-1,47
|
|Yarım
|1.473
|1.511
|-0,71
|
|Çeyrek
|739
|756
|-0,35
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,03
|
|B. Petrol
|49,69
|49,69
|0,98
|