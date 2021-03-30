***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.03.2021 18:10
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 30.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBANT00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, BNTAS, TREBANT00026 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBANT00018 0 0
B Grubu, BNTAS, TREBANT00026 0 0
Ek Açıklamalar
KARAR TARİHİ : 30.03.2021
KARAR SAYISI : 2021/010
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
TOPLANTIYA KATILANLAR :Adnan Erdan, Fikret Çetin, Muammer Birav
Gündem: 2020 yıl sonu Dönem Karı Hakkında Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulacak teklif
Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi sonunda
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda 24.100.195,35 TL. net dönem karı mevcuttur.
V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 24.203.960,26.-TL. net dönem karı mevcuttur.
2020 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak , Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları'na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan kar ile ilgili olarak , kar dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KarDagıtımTablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 80.625.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.987.908,14
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Bulunmamaktadır
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 26.061.991 26.320.248,09
4. Vergiler ( - ) 742.033 842.395,18
5. Net Dönem Kârı 25.319.958 25.477.852,91
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.273.892,65 1.273.892,65
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 24.046.065,35 24.203.960,26
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 54.130
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 24.100.195,35
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0
* Nakit 0
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921907
BIST