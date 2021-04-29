***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.04.2021 15:29
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımının ve Esas Sözleşme Değişikliğinin Genel Kurulca Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.03.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 09.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.04.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirket Esas sözleşmesinin ‘'Sermaye ve Paylar'' başlıklı 6. Maddesinin tadili SPK ‘ nın 10.03.2021 tarih ve E- 29833736-110.03.03-3203 Sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 18.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02 -00062457654 sayılı yazılarıyla onaylanmış tutanak ekindeki şekliyle değiştirilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bakanlıkonayı.pdf
EK: 2 OnaylıTadilMetni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932310
BIST
15:441.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 11,79
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
15:448,2363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0476
|Açılış
|: 8,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2364
En Düşük
8,1390
15:4410,0010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0517
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0197
En Düşük
9,8754
15:44470,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,33
|Açılış
|: 470,53
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
465,42
BIST En Aktif Hisseler15:44
|KONYA
|956,00
|31.442.910
|% 10,00
|
|CMBTN
|259,60
|11.098.117
|% 10,00
|
|ALCAR
|353,30
|40.594.012
|% 9,99
|
|BRYAT
|367,10
|27.376.513
|% 9,98
|
|AYES
|19,28
|978.388
|% 9,98
|
|FRIGO
|30,20
|50.795.933
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.255.933
|% -9,85
|
|SNPAM
|16,00
|78.663
|% -9,14
|
|EKIZ
|7,12
|119.847
|% -8,83
|
|KSTUR
|270,00
|567.038
|% -8,47
|
|GARAN
|7,20
|777.185.028
|% 1,12
|
|PETKM
|6,65
|506.427.496
|% 1,99
|
|EREGL
|19,10
|495.025.106
|% 0,84
|
|SASA
|36,62
|380.190.524
|% 0,60
|
|AKBNK
|4,88
|332.355.896
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,10
|253.519.248
|% 0,00
|
|GARAN
|7,20
|777.185.028
|% 1,12
|
|PETKM
|6,65
|506.427.496
|% 1,99
|
|AKBNK
|4,88
|332.355.896
|% 0,62
|
|SKBNK
|1,11
|59.955.355
|% 3,74
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2330
|8,2363
|% 0,58
|
|Euro
|9,9931
|10,0010
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,4415
|11,4988
|% 0,50
|
|Frank
|9,0167
|9,0710
|% 0,51
|
|Riyal
|2,1862
|2,1971
|% 0,41
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-1,02
|
|Altın Gr.
|470
|471
|1,33
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|42,00
|
|Tam
|3.094
|3.174
|43,36
|
|Yarım
|1.495
|1.535
|20,97
|
|Çeyrek
|750
|768
|10,48
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,41
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,08
|
|B. Petrol
|68,14
|68,14
|1,36
|
Seans Raporu
15:44
daha fazla
-
15:58ARSAN
Yüzde 6.78 oranında artışla 9.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 142, 805 adet işlem
-
15:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 2 artarak (% 0.77 ) 1, 461
-
15:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, GARAN
-
15:56XU100
Endeks 1, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 8, 661.00 milyon TL de
-
15:55EGEEN
Yüzde 5.92 oranında artışla 1, 435.60 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 481 adet işlem