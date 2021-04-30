***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.04.2021 15:54
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye tavanının tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.03.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 09.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.04.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 30.04.2021
Ek Açıklamalar
Şirket Esas sözleşmesinin ‘'Sermaye ve Paylar'' başlıklı 6. Maddesinin tadili SPK ‘ nın 10.03.2021 tarih ve E- 29833736-110.03.03-3203 Sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 18.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02 -00062457654 sayılı yazılarıyla onaylanmış tutanak ekindeki şekliyle değiştirilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Şirketimizin 29 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları Bandırma Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bakanlıkonayı.pdf
EK: 2 OnaylıTadilMetni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933379
BIST