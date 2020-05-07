***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2020 09:07
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
KARAR TARİHİ: 07.05.2020 KARAR SAYISI : 2020/013 Gündem: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri Hakkında Karar: Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanmak suretiyle aşağıdaki kararı almıştır: Şirketimizin 07.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda , Şirketimizin 04 Haziran 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Metehan Yılgör ve Sn. Cüneyt Hamdi Yaman' nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmelerine , katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843217
BIST
18:0598.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.280
En Düşük
98.069
18:057,2105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0113
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2210
En Düşük
7,1808
18:057,8037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0294
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8049
En Düşük
7,7461
18:05391,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,76
|Açılış
|: 391,06
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
392,97
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.727.238
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|391.917
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|639.044
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.771.542
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|248.251
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|325.329.978
|% -9,94
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|SALIX
|6,20
|78.725
|% -9,09
|
|DEVA
|14,65
|55.558.613
|% -8,61
|
|ULUUN
|9,44
|340.573.746
|% -8,26
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GARAN
|8,07
|694.508.266
|% -0,86
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KOZAA
|12,43
|526.383.667
|% 4,28
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KARSN
|1,84
|318.443.078
|% 6,36
|
|GSRAY
|2,57
|384.394.322
|% -3,38
|
|YKBNK
|2,11
|281.071.185
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8747
|8,9192
|% 0,18
|
|Frank
|7,3695
|7,4139
|% 0,18
|
|Riyal
|1,9152
|1,9248
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|1,59
|
|Altın Gr.
|392
|392
|1,85
|
|Cumhuriyet
|2.507
|2.561
|12,20
|
|Tam
|2.580
|2.628
|12,50
|
|Yarım
|1.259
|1.285
|6,10
|
|Çeyrek
|628
|643
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|14,95
|15,00
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,03
|
|B. Petrol
|29,75
|29,75
|0,03
|