***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKARAR TARİHİ: 07.05.2020 KARAR SAYISI : 2020/013 Gündem: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri Hakkında Karar: Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanmak suretiyle aşağıdaki kararı almıştır: Şirketimizin 07.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda , Şirketimizin 04 Haziran 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Metehan Yılgör ve Sn. Cüneyt Hamdi Yaman' nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmelerine , katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843217BIST