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***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.05.2020 09:07
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***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

KARAR TARİHİ: 07.05.2020 KARAR SAYISI : 2020/013 Gündem: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri Hakkında  Karar: Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanmak suretiyle aşağıdaki kararı almıştır: Şirketimizin 07.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda , Şirketimizin 04 Haziran 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Metehan Yılgör  ve Sn. Cüneyt Hamdi Yaman' nın  Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmelerine ,   katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843217


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EKIZ 12,98 639.044 % 10,00  
KUTPO 13,20 6.771.542 % 10,00  
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