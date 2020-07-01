***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2020 12:41
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sahip olduğu "ISO 27001- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" sertifikası 01.07.2020 tarihi itibariyle yenilenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853699
BIST
13:18115.735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -789,45
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.480
13:186,8565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8570
En Düşük
6,8445
13:187,6887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0093
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7093
En Düşük
7,6807
13:18393,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,50
|Açılış
|: 393,96
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.041.204
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|111.917.646
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|3.916.132
|% 9,97
|
|TRGYO
|3,66
|76.631.996
|% 9,91
|
|MRGYO
|2,00
|29.263.937
|% 9,89
|
|EGCYO
|1,23
|282.644
|% -9,56
|
|MERIT
|23,52
|19.576
|% -5,92
|
|GLRYH
|13,38
|8.593.424
|% -5,04
|
|EKIZ
|9,75
|578.911
|% -4,79
|
|RTALB
|33,36
|30.201.003
|% -4,63
|
|KRDMD
|3,23
|1.271.404.415
|% -0,62
|
|ASELS
|32,82
|952.073.930
|% 1,05
|
|GARAN
|8,34
|711.056.630
|% -1,42
|
|ODAS
|2,58
|681.192.345
|% 4,03
|
|EKGYO
|2,01
|662.901.542
|% -1,95
|
|KRDMD
|3,23
|1.271.404.415
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,01
|662.901.542
|% -1,95
|
|ODAS
|2,58
|681.192.345
|% 4,03
|
|SKBNK
|1,51
|310.686.563
|% 4,14
|
|KARSN
|3,04
|406.918.929
|% 3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4737
|8,5162
|% -0,01
|
|Frank
|7,2028
|7,2462
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|5,47
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,67
|
|Cumhuriyet
|2.550
|2.570
|13,00
|
|Tam
|2.625
|2.637
|13,30
|
|Yarım
|1.275
|1.290
|6,50
|
|Çeyrek
|637
|646
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,40
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,04
|
|B. Petrol
|42,37
|42,37
|1,10
|