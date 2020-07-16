***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.07.2020 18:10
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI KARAR TARİHİ: 16/07/2020 KARAR SAYISI : 2020/020 Karar: Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanmak suretiyle aşağıdaki kararı almıştır: Şirketimizin sürdürülebilir büyümesinin devamı, ambalaj sektörü içinde ki artan pazar payının sürdürülebilmesi, yeni istihdam sahalarının açılması, ülkemiz ekonomisinin büyüme hedefleri doğrultusunda Bantaş'ı geleceğe taşıyacak 2020-2025 vizyonu doğrultusunda yatırımların planlanması veya gerçekleştirilmesi düşüncesiyle Ofset tesislerimizin kapasitesinin artırılması amacıyla gerekli altyapı ve inşaat faaliyetlerinin yapılması yanında yeni bir lak hattı alınarak baskı kapasitesinin artırılması, kutu tesislerinde tam otomatik kapak hattı ve eklerinin alınması, baskı maliyetlerimizin azaltılması amacı ile kendi kesim hattımızın kurulması, üretim yerleri çeşitlendirme konusunda fizibilite çalışmalarının yapılması, ürün çeşitlendirme konularında üretim ve pazar olanaklarının araştırılması, projelendirilmesi İlgili yatırımlar için gerekli finansmanın karşılanması amacı ile şirketin mevcut özkaynakları yanında alternatif finansal kaynakların araştırılması ve Yönetim Kurulunun onayına sunulması. Yatırımlar ile ilgili özellikle yerli firmaların ağırlıkta olmasına önem verilerek yerli ve yurt dışı firmalardan teklif alınması, alınan teklifler ve görüşmelerin verdiği bilgiler çerçevesinde yönetim usullerine göre, Yönetim Kurulu'na bilgi vermek şartıyla sonuca erdirilmesi bu konular ile ilgili resmi ve özel kurumlarda her türlü çalışma, müracaat ve işlemlere başlanılması ve Yönetim Kurulu'na bilgi verilmek şartıyla sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Adnan ERDAN'a yetki verilmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu BaşkanıYönetim Kurulu Başkan VekiliYönetim Kurulu Üyesi ADNAN ERDAN MU FİKRET ÇETİN
AMMER BİRAV
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Metehan YILGÖR Cüneyt Hamdi YAMAN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860130
BIST
17:56118.871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 399,01
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400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|17,82
|126.610.290
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.320,00
|811.143
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.786.218
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|13.934.071
|% 10,00
|
|FMIZP
|66,60
|28.586.315
|% 9,99
|
|RTALB
|34,04
|80.861.001
|% -8,79
|
|BMELK
|5,50
|114.891
|% -8,79
|
|EKIZ
|8,50
|1.356.470
|% -8,11
|
|HALKS
|3,29
|304.811
|% -8,10
|
|GLRYH
|12,75
|18.905.813
|% -7,21
|
|ASELS
|33,08
|1.114.418.572
|% 3,12
|
|TSPOR
|4,71
|1.030.963.614
|% -6,92
|
|EKGYO
|2,30
|992.637.694
|% -1,71
|
|THYAO
|11,96
|973.998.611
|% 1,36
|
|SASA
|13,12
|971.640.636
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,30
|992.637.694
|% -1,71
|
|ODAS
|2,88
|941.927.901
|% 1,05
|
|IHLGM
|1,83
|453.508.496
|% 1,67
|
|TSPOR
|4,71
|1.030.963.614
|% -6,92
|
|TRKCM
|4,56
|872.370.654
|% -1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6114
|8,6546
|% 0,08
|
|Frank
|7,2381
|7,2817
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-3,10
|
|Altın Gr.
|399
|399
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|2.590
|2.613
|-4,20
|
|Tam
|2.668
|2.681
|-4,40
|
|Yarım
|1.295
|1.312
|-2,10
|
|Çeyrek
|649
|657
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,57
|43,57
|-0,22
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