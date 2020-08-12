***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 12/08/2020 tarihinde şirket merkezinde toplanmak suretiyle almış olduğu 2020/024' nolu kararına istinaden01.08.2017 tarihinde Şirketimizde "Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi" ünvanı ile görev yapan Sn. Gürcan SOYÖZ'ün görevinden ayrılması nedeniyle yerine 911183 numaralı Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisansına sahip Volkan EROL'un Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmasına, Sayın Volkan EROL'dan boşalan yatırımcı ilişkileri personeli görevine Sayın Serdar Keskinler'in atanmasına karar verilmiştirKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868385BIST