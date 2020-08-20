***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.08.2020 18:10
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 07.01.2020 tarihinde T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) "Kapasite Artırımı Amacı ile Yeni Makine Yatırımı" kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi almıştı. 16.07.2020 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararı ile yeni yatırımlar yapma hedefleri doğrultusunda teşvik belgelerini aşağıda ki şekilde revize etmiştir. 03 Ocak 2020 tarihli, 507728 Numaralı, 8.909.874 TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesinin toplam yatırım tutarı yükseltilmiştir. Başlangıç tarihi 02.01.2020, bitiş tarihi ise 02.01.2023'tür. Ofset Tesisleri için alınan:
revize edilerek 10.559.874 TL'na
06 Ocak 2020 tarih, 507764 Numaralı, 17.998.105 TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesinin toplam yatırım tutarı yükseltilmiştir. Başlangıç tarihi 31.12.2019, bitiş tarihi ise 31.12.2022'dir. Kutu Tesisleri için alınan:
revize edilerek 56.773.071 TL'na
Şirketimiz Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi Desteklerinden faydalanabilecektir. Yatırım teşvik belgesi revizyonu başvurumuzun onaylandığı 20.08.2020 tarihinde tarafımıza bildirilmiş olup kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870446
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|31.555.404
|% 10,00
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|DGGYO
|10,67
|11.508.202
|% 10,00
|
|KLNMA
|46,20
|16.654.376
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.750.760
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.398.233
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.672.523
|% -10,00
|
|GLRYH
|17,47
|64.970.415
|% -9,99
|
|KLGYO
|5,87
|175.839.872
|% -9,97
|
|RTALB
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|954.826.961
|% -9,97
|
|NIBAS
|19,05
|54.674
|% -9,97
|
|TUPRS
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|
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|EKGYO
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|
|ZOREN
|2,91
|646.713.053
|% 9,81
|
|KRDMD
|3,09
|636.421.993
|% 5,46
|
|SKBNK
|1,54
|263.725.463
|% 2,67
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3410
|7,3493
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|
|Euro
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|8,7110
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|Sterlin
|9,6271
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|Frank
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|8,0947
|% 1,35
|
|Riyal
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|1,9630
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|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
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|1.945
|16,18
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|Altın Gr.
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|458
|5,10
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
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|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,22
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,12
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