***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 07.01.2020 tarihinde T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) "Kapasite Artırımı Amacı ile Yeni Makine Yatırımı" kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi almıştı. 16.07.2020 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararı ile yeni yatırımlar yapma hedefleri doğrultusunda teşvik belgelerini aşağıda ki şekilde revize etmiştir. 03 Ocak 2020 tarihli, 507728 Numaralı, 8.909.874 TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesinin toplam yatırım tutarı yükseltilmiştir. Başlangıç tarihi 02.01.2020, bitiş tarihi ise 02.01.2023'tür. Ofset Tesisleri için alınan:revize edilerek 10.559.874 TL'na06 Ocak 2020 tarih, 507764 Numaralı, 17.998.105 TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesinin toplam yatırım tutarı yükseltilmiştir. Başlangıç tarihi 31.12.2019, bitiş tarihi ise 31.12.2022'dir. Kutu Tesisleri için alınan:revize edilerek 56.773.071 TL'naŞirketimiz Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Faiz desteği, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi Desteklerinden faydalanabilecektir. Yatırım teşvik belgesi revizyonu başvurumuzun onaylandığı 20.08.2020 tarihinde tarafımıza bildirilmiş olup kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870446BIST