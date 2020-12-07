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***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.12.2020 18:11



***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz 07.12.2020 Tarih ve 2020/35'no lu yönetim kurulu kararı ile  1.  Yönetim Kurulumuz aşağıda bilgileri bulunan   A.  Balıkesir ili, Bandırma İlçesi, Bezirci mahellesi , 101 ada, 6 parsel, B.  Balıkesir ili, Bandırma İlçesi, 600 evler mahallesi, 2486 ada,1 parsel, C.  Balıkesir ili, Bandırma İlçesi, Ömerköy mahallesi, 133 ada 1 parselde bulunan gayrimenkuller, D.  Balıkesir ili, Bandırma İlçesi, Ömerköy mahallesi, 133 ada 2 parselde bulunan gayrimenkuller, E.  Balıkesir ili, Bandırma İlçesi, Ömerköy mahallesi 124 ada , 1 parselde bulunan gayrimenkuller'in piyasa rayiç değerinin tespitini kapsayan "Değerleme / Ekspertiz Raporunun" hazırlanması amacı ile Mansuroğlu Mah. 286 Sokak N35 7/18 Bayraklı İzmir  adresinde bulunan Rota Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İle 07.12.2020 Tarih ve SPK-1001002 numaralı sözleşmenin imzalanmasına,  F.  Balıkesir Asfaltı 8. km. Bandırma  adresindeki kutu  fabrikasında  bulunan  makine-tesis-demirbaş ve taşıt araçları, G.   600 Evler Mh. Örnek Sanayi Sitesi Bandırma adresindeki metal ofset baskı  fabrikasında  bulunan  makine-tesis-demirbaş ve taşıt araçları'nın  piyasa rayiç değerinin tespitini kapsayan "Değerleme / Ekspertiz Raporunun" hazırlanması amacı ile Kozyatağı Mah. Bayar Cad. Demirkaya İş Merkezi N97/21 Kadıköy/İstanbul adresinde muhkim  Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile  07.12.2020 tarih ve 2020/A184 numaralı sözleşmenin imzalanmasına,  Yeniden değerleme yapılan kalemlerin 31.12.2020 yıl sonu mali tablolarında güncel değerleri ile yer almasına. katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891851


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