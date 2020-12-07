***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 07.12.2020 Tarih ve 2020/35'no lu yönetim kurulu kararı ile 1. Yönetim Kurulumuz aşağıda bilgileri bulunan A. Balıkesir ili, Bandırma İlçesi, Bezirci mahellesi , 101 ada, 6 parsel, B. Balıkesir ili, Bandırma İlçesi, 600 evler mahallesi, 2486 ada,1 parsel, C. Balıkesir ili, Bandırma İlçesi, Ömerköy mahallesi, 133 ada 1 parselde bulunan gayrimenkuller, D. Balıkesir ili, Bandırma İlçesi, Ömerköy mahallesi, 133 ada 2 parselde bulunan gayrimenkuller, E. Balıkesir ili, Bandırma İlçesi, Ömerköy mahallesi 124 ada , 1 parselde bulunan gayrimenkuller'in piyasa rayiç değerinin tespitini kapsayan "Değerleme / Ekspertiz Raporunun" hazırlanması amacı ile Mansuroğlu Mah. 286 Sokak N35 7/18 Bayraklı İzmir adresinde bulunan Rota Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İle 07.12.2020 Tarih ve SPK-1001002 numaralı sözleşmenin imzalanmasına, F. Balıkesir Asfaltı 8. km. Bandırma adresindeki kutu fabrikasında bulunan makine-tesis-demirbaş ve taşıt araçları, G. 600 Evler Mh. Örnek Sanayi Sitesi Bandırma adresindeki metal ofset baskı fabrikasında bulunan makine-tesis-demirbaş ve taşıt araçları'nın piyasa rayiç değerinin tespitini kapsayan "Değerleme / Ekspertiz Raporunun" hazırlanması amacı ile Kozyatağı Mah. Bayar Cad. Demirkaya İş Merkezi N97/21 Kadıköy/İstanbul adresinde muhkim Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile 07.12.2020 tarih ve 2020/A184 numaralı sözleşmenin imzalanmasına, Yeniden değerleme yapılan kalemlerin 31.12.2020 yıl sonu mali tablolarında güncel değerleri ile yer almasına. katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891851BIST