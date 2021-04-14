***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKARAR TARİHİ: 14.04.2021 KARAR SAYISI : 2021/012 Gündem: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri Hakkında Karar: Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanmak suretiyle aşağıdaki kararı almıştır: Şirketimizin 14.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda , Şirketimizin 29 Nisan 2021 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Metehan Yılgör ve Sn. Burak Okbay' ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmelerine , katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Adayların bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri ekte sunulmuştur. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928186BIST