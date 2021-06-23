***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2021 11:40
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/07/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sahip olduğu "ISO 27001- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" sertifikası yenilenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943713
BIST
14:371.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,63
|Açılış
|: 1.415
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|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.403
14:378,6458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0041
|Açılış
|: 8,6350
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|Önceki Kapanış
|: 8,6850
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8,6768
En Düşük
8,5973
14:3710,3369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
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|Açılış
|: 10,3050
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|Önceki Kapanış
|: 10,3250
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En Düşük
10,2595
14:37495,32
En Yüksek
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|| 0,55
|Açılış
|: 495,32
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|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler14:37
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|25.859.351
|% 9,99
|
|OZBAL
|12,24
|70.549.787
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|21.799.528
|% 9,96
|
|RAYSG
|9,85
|1.614.668
|% 9,93
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|SUMAS
|55,50
|57.906
|% -5,93
|
|ESCOM
|5,84
|35.805.883
|% -5,81
|
|THYAO
|14,60
|660.042.578
|% -1,08
|
|EKGYO
|2,11
|644.375.306
|% -1,86
|
|GARAN
|8,24
|602.985.457
|% -0,96
|
|HALKB
|5,29
|562.860.164
|% 0,38
|
|KOZAL
|122,30
|465.919.377
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,11
|644.375.306
|% -1,86
|
|HALKB
|5,29
|562.860.164
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,18
|203.157.385
|% -0,91
|
|GARAN
|8,24
|602.985.457
|% -0,96
|
|VAKBN
|3,64
|174.211.308
|% -0,27
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6435
|8,6458
|% -0,05
|
|Euro
|10,3288
|10,3369
|% 0,03
|
|Sterlin
|12,0275
|12,0878
|% -0,01
|
|Frank
|9,3782
|9,4346
|% -0,04
|
|Riyal
|2,2964
|2,3079
|% -0,14
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,51
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,48
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.327
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.350
|-7,83
|
|Yarım
|1.578
|1.620
|-3,79
|
|Çeyrek
|792
|810
|-1,89
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|0,03
|
|B. Petrol
|75,39
|75,39
|0,58
|