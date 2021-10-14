***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2021 17:38
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz de Kalite Kontrol Müdürü olarak görev yapan Sn. Elif YALAZ Şirketimizdeki görevinden 14.10.2021 tarihi itibariyle ayrılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970872
BIST
18:001.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,35
|Açılış
|: 1.412
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|Önceki Kapanış
|: 1.414
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1.422
En Düşük
1.408
18:009,1930
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1154
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
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9,1965
En Düşük
9,0704
18:0010,6706
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1270
|Açılış
|: 10,6000
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|Önceki Kapanış
|: 10,4950
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En Düşük
10,5302
18:00530,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 7,31
|Açılış
|: 530,87
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|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler18:00
|RAYSG
|10,34
|5.569.151
|% 10,00
|
|LUKSK
|54,45
|3.386.572
|% 10,00
|
|CEOEM
|9,81
|58.766.407
|% 9,98
|
|KZBGY
|31,76
|192.855.008
|% 9,97
|
|MERIT
|26,50
|38.015.002
|% 9,96
|
|PRKAB
|17,37
|134.632.599
|% -10,00
|
|BAYRK
|9,90
|15.277.186
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|4.757.382
|% -9,95
|
|OZBAL
|16,70
|201.043.865
|% -8,64
|
|TDGYO
|6,54
|54.254.585
|% -7,76
|
|GARAN
|9,26
|1.399.200.675
|% -1,28
|
|FROTO
|171,00
|1.172.226.557
|% -3,72
|
|ASELS
|16,52
|1.149.672.430
|% 1,35
|
|THYAO
|14,30
|853.588.948
|% 0,28
|
|TUPRS
|125,10
|804.026.089
|% 1,87
|
|YKBNK
|2,40
|395.934.702
|% 0,42
|
|GARAN
|9,26
|1.399.200.675
|% -1,28
|
|VAKBN
|3,44
|411.230.136
|% 3,93
|
|ODAS
|1,44
|164.946.337
|% -2,70
|
|EKGYO
|1,83
|196.206.766
|% 0,55
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1835
|9,1930
|% 1,27
|
|Euro
|10,6645
|10,6706
|% 1,20
|
|Sterlin
|12,5355
|12,5984
|% 1,35
|
|Frank
|9,9116
|9,9713
|% 1,24
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|Riyal
|2,4428
|2,4550
|% 1,19
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.798
|1.798
|4,97
|
|Altın Gr.
|531
|531
|7,31
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,15
|
|B. Petrol
|83,87
|83,87
|0,69
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