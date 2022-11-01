***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKARAR TARİHİ : 01.11.2022 KARAR SAYISI : 2022/030Gündem: Kalite ve Proses Geliştirme Müdürlüğü hakkında Karar: Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanmak suretiyle aşağıdaki kararı almıştır: Kalite ve Proses Geliştirme Müdürü olarak görev yapan Sayın Orhan KAPLAN'ın görevden ayrılması nedeniyle yerine Sayın Perihan KÜÇÜKOĞLU'nun Kalite ve Proses Geliştirme Müdürü olarak atanmasına, Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075963BIST