***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2022 18:00
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARAR TARİHİ : 01.11.2022 KARAR SAYISI : 2022/030
Gündem: Kalite ve Proses Geliştirme Müdürlüğü hakkında Karar: Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanmak suretiyle aşağıdaki kararı almıştır: Kalite ve Proses Geliştirme Müdürü olarak görev yapan Sayın Orhan KAPLAN'ın görevden ayrılması nedeniyle yerine Sayın Perihan KÜÇÜKOĞLU'nun Kalite ve Proses Geliştirme Müdürü olarak atanmasına, Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075963
BIST
18:054.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 17,20
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
18:0518,6138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6672
En Düşük
18,5393
18:0518,4078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0486
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,5793
En Düşük
18,2949
18:05990,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,23
|Açılış
|: 990,71
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
999,04
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|68,75
|300.565.284
|% 10,00
|
|PRKAB
|34,10
|292.178.695
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.946.400
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|187.861.762
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|88.708.734
|% 9,98
|
|ERBOS
|157,00
|284.631.069
|% -9,25
|
|LIDER
|44,00
|60.904.266
|% -8,83
|
|KRGYO
|8,05
|119.698.499
|% -7,36
|
|YAPRK
|48,90
|44.519.931
|% -6,68
|
|HEDEF
|13,89
|120.511.286
|% -5,96
|
|ASELS
|35,88
|8.110.094.683
|% 7,62
|
|THYAO
|100,80
|6.046.134.117
|% -1,56
|
|SASA
|126,40
|3.138.932.658
|% -3,88
|
|EREGL
|30,62
|2.869.263.147
|% 3,17
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,54
|1.785.797.674
|% 0,67
|
|TSKB
|3,12
|981.309.753
|% 5,05
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|SKBNK
|2,03
|566.839.916
|% 1,50
|
|ODAS
|8,46
|2.036.453.632
|% 7,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6113
|18,6138
|% 0,15
|
|Euro
|18,3929
|18,4078
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,3469
|21,4539
|% 0,28
|
|Frank
|18,6043
|18,7164
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9380
|4,9628
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|-1,53
|
|Altın Gr.
|991
|992
|6,46
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.669
|6.737
|42,00
|
|Yarım
|3.250
|3.294
|21,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.646
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,60
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|0,08
|
|B. Petrol
|96,00
|96,00
|1,35
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59DOBUR
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 622 adet işlem
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17:58MNDTR
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 385, 526 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 77 artarak (% 0.06 ) 4, 419
-
17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, ISCTR
-
17:57XU100
Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 71, 348.00 milyon TL de