***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.07.2023 12:13
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sahip olduğu "ISO 27001- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" sertifikası yenilenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173742
BIST
'
14:296.653
En Düşük
|Değişim
|: 1,24%
|| 81,50
|Açılış
|: 6.633
|
|Önceki Kapanış
|: 6.571
|
6.565
En Yüksek
6.678
14:2926,9086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1234
|Açılış
|: 27,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2700
|
27,0842
En Düşük
26,7590
14:2930,2462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,2388
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,4286
En Düşük
29,7344
14:291.716,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 13,76
|Açılış
|: 1.716,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702,39
|
1.727,84
En Düşük
1.700,90
BIST En Aktif Hisseler14:29
|SDTTR
|164,00
|182.208.455
|% 9,99
|
|KLRHO
|17,83
|148.051.666
|% 9,99
|
|VKFYO
|32,16
|13.558.432
|% 9,99
|
|OYAYO
|28,00
|46.103.202
|% 9,98
|
|MARKA
|15,22
|30.922.456
|% 9,97
|
|EUYO
|16,41
|15.843.033
|% -9,98
|
|FORTE
|71,45
|14.875.747
|% -9,96
|
|RALYH
|77,90
|119.356.291
|% -9,47
|
|MAALT
|580,10
|65.758.757
|% -5,04
|
|UZERB
|240,00
|1.125.740
|% -4,00
|
|THYAO
|226,40
|6.818.192.688
|% 1,25
|
|ASTOR
|86,85
|4.894.227.932
|% 6,50
|
|EKGYO
|8,57
|3.698.379.146
|% 2,76
|
|KCHOL
|118,00
|2.553.637.345
|% 3,06
|
|SISE
|50,25
|2.435.527.218
|% 0,62
|
|ODAS
|9,49
|1.738.076.436
|% 6,51
|
|AKFYE
|14,86
|983.318.606
|% 5,54
|
|ASTOR
|86,85
|4.894.227.932
|% 6,50
|
|FORMT
|2,82
|122.300.822
|% 1,81
|
|EUREN
|14,58
|582.714.628
|% -1,22
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9023
|26,9086
|% 0,46
|
|Euro
|30,2108
|30,2462
|% 0,80
|
|Sterlin
|34,6270
|34,8007
|% 0,22
|
|Frank
|31,2350
|31,4231
|% 0,51
|
|Riyal
|7,1583
|7,1942
|% 0,50
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|5,01
|
|Altın Gr.
|1.715
|1.715
|12,99
|
|Cumhuriyet
|11.541
|11.715
|35,00
|
|Tam
|11.266
|11.402
|26,00
|
|Yarım
|5.633
|5.727
|13,00
|
|Çeyrek
|2.817
|2.864
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,20
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,79
|21,81
|0,15
|
|B. Petrol
|79,82
|79,82
|0,36
|
Seans Raporu
14:29
daha fazla
-
14:44ALMAD
Yüzde 4.53 oranında artışla 8.08 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 631, 148 adet işlem
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14:42PENTA
Yüzde 5.45 oranında artışla 29.78 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 964, 701 adet işlem
-
14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 80, 39 artarak (% 1.12 ) 7, 289
-
14:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ODAS, YKBNK
-
14:41XU100
Endeks 6, 651 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 77, 949.00 milyon TL de