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***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.07.2023 12:13
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin sahip olduğu "ISO 27001- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi"  sertifikası yenilenmiştir.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173742


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Cumhuriyet 11.541 11.715 35,00  
Tam 11.266 11.402 26,00  
Yarım 5.633 5.727 13,00  
Çeyrek 2.817 2.864 7,00  
Gümüş.Ons 25,18 25,20 0,04  
Gümüş Gr. 21,79 21,81 0,15  
B. Petrol 79,82 79,82 0,36  
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