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***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.08.2023 08:31
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler eme mi?
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

KARAR TARİHİ: 16.08.2023 KARAR SAYISI : 2023/019 Gündem : Ortaklar arası pay satışı Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muammer BİRAV, Şirketimiz ortaklarından Sayın Emine Sevgi BİRAV'a ait olan A grubu 562.500 Adet ve B Grubu 7.400.000 adet payı satın almak üzere 16.08.2023 tarihinde Yönetim Kurulumuza başvurmuştur. Bu kapsamda 16.08.2023 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararıyla Şirket ortaklarından Sayın Emine Sevgi  BİRAV'ın sahibi olduğu payların içinden 562.500 adet A grubu ve 7.400.000 adet B grubu olmak üzere toplam 7.962.500 adet borsada işlem görmeyen tipteki payın Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muammer BİRAV'a, tarafların aralarında anlaştığı tutar karşılığında borsa dışı virman yoluyla devir edilmesine karar verilmiştir. Ekte pay alım işlemi öncesi ve sonrası ortaklık yapısına yer verilmiştir. 16.08.2023 tarihinde Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu inceleme ve değerlendirme neticesinde: 1) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz esas sözleşmesi incelenerek ilgili pay satışının gerçekleşmesine izin verilmiştir. 2) A grubu payların devrinde öncelikli alım hakkı bulunan diğer A grubu pay sahiplerinden görüş alınarak bahsi geçen pay satışına herhangi bir itirazlarının olmadığı tespit edilmiştir. 3) Ekteki tablolarda belirtildiği üzere Şirketin birlikte hareket eden ortakları konumundaki BİRAV Ailesi'nin toplam pay adedinde veya ortaklık ile oy hakkı içerisindeki toplam yüzdesinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Ayrıca devir işlemi öncesinde veya sonrasında ortaklık içerisinde hiçbir şahsın tek başına münferit olarak hakim ortak olmadığı tespit edilmiştir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur...




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185845


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Tam 11.101 11.194 10,00  
Yarım 5.568 5.623 5,00  
Çeyrek 2.775 2.811 2,00  
Gümüş.Ons 22,65 22,67 0,14  
Gümüş Gr. 19,67 19,70 0,11  
B. Petrol 84,49 84,49 -0,40  
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