***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Ofset tesislerinin üretim kapasitesinin %50 oranında artırılması amacıyla son teknoloji yeni bir Ofset Baskı Hattı (4 Colour MetalStar 4 Printing Machine with feeder and accesories) alınması amacıyla üretici Alman Koenig & Bauer MetalPrint firması ile görüşmelere başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253530BIST