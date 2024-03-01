***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2024 13:53
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Ofset tesislerinin üretim kapasitesinin %50 oranında artırılması amacıyla son teknoloji yeni bir Ofset Baskı Hattı (4 Colour MetalStar 4 Printing Machine with feeder and accesories) alınması amacıyla üretici Alman Koenig & Bauer MetalPrint firması ile görüşmelere başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253530
BIST
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15:239.141
En Düşük
|Değişim
|: -0,57%
|| -52,57
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.113
En Yüksek
9.227
15:2331,3424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1089
|Açılış
|: 31,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
15:2333,9544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0877
|Açılış
|: 33,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
15:232.069,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 17,10
|Açılış
|: 2.069,96
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,32
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler15:21
|VKING
|37,84
|45.328.061
|% 10,00
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.658.895.299
|% 9,98
|
|FLAP
|15,98
|415.361.174
|% 9,98
|
|ATEKS
|189,50
|46.042.398
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|62.979.337
|% -10,00
|
|ALCTL
|134,90
|426.875.689
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|375.137.892
|% -9,93
|
|KBORU
|161,80
|1.414.755.124
|% -7,06
|
|ISGSY
|28,60
|94.497.640
|% -6,84
|
|EREGL
|45,76
|4.836.769.368
|% 0,53
|
|REEDR
|74,65
|4.243.890.294
|% 7,88
|
|KONTR
|299,50
|3.653.483.010
|% 4,36
|
|GUBRF
|203,20
|3.588.926.944
|% 1,30
|
|THYAO
|278,25
|3.519.466.380
|% -1,24
|
|ISCTR
|10,84
|1.230.597.891
|% -2,34
|
|EREGL
|45,76
|4.836.769.368
|% 0,53
|
|EKGYO
|11,27
|1.155.439.950
|% 1,53
|
|ZOREN
|5,55
|544.853.335
|% -1,60
|
|AKFGY
|2,59
|231.097.089
|% 3,19
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3343
|31,3406
|% 0,34
|
|Euro
|33,9463
|33,9562
|% 0,26
|
|Sterlin
|39,5025
|39,7006
|% 0,49
|
|Frank
|35,2540
|35,4664
|% 0,21
|
|Riyal
|8,3342
|8,3760
|% 0,38
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,71
|22,73
|% 0,66
|
|Platin
|876,02
|877,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|951,02
|954,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,12
|83,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,91
|2.054,25
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:21
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-
15:36HKTM
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 24.42 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 361, 545 adet işlem
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15:35XU100
Endeks 9, 133 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 68, 198.00 milyon TL de
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15:35EUYO
Yüzde -5.50 oranında düşüşle 20.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 531, 128 adet işlem
-
15:34MTRKS
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 83.15 lira fiyatla işlem gören hissede 453, 946 adet işlem
-
15:33HUBVC
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 13.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 052, 485 adet işlem