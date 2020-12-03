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***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.12.2020 18:44


Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBANT00018 3.000.000 750.000,000 25,00000 1,50 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBANT00018 Nâma
B Grubu, BNTAS, TREBANT00026 61.500.000 15.375.000,000 25,00000 1,50 B Grubu B Grubu, BNTAS, TREBANT00026 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 64.500.000 16.125.000,000 25,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 23.09.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 03.12.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 31.08.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Yönetim Kurulumuzun 64.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 16.125.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %25 oranında artırılarak 80.625.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Takasbank A.Ş, Merkezi kayıt Kuruluşu ve diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılması konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan ERDAN'nın yetkilendirildiği, 23.09.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında ise izahname taslağının onaylanması için SPK'ya başvuru yapıldığı duyurulmuştu.
Başvurumuzun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulunun 03.12.2020 tarih 2020 / 74 sayılı bülteni ile duyurulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891265


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Çeyrek 739 756 4,99  
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