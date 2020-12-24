***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kullanılmayan rüçhan hakları tutarına ilişkin bildirim.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 64.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 80.625.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBANT00018 3.000.000 750.000,000 25,00000 1,50 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBANT00018 Nâma A Grubu, BNTA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRBANT00036B Grubu, BNTAS, TREBANT00026 61.500.000 15.375.000,000 25,00000 1,50 B Grubu B Grubu, BNTAS, TREBANT00026 Nâma B Grubu, BNTAS(RÜÇHAN), TRRBANT00044Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 64.500.000 16.125.000,000 25,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YokturRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 09.12.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 23.12.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 23.09.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 03.12.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 11.12.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 10.12.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 14/10/2020 tarih ve 2020/30 nolu kararı ve Yönetim Kurulumuzun 31/08/2020 tarih ve 2020/28 nolu yönetim kurulu kararı çerçevesinde 64.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 16.125.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla % 25 oranında artırılarak 80.625.000 TL ye yükseltilmesine ilişkin olarak 09.12.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 23.12.2020 tarihinde tamamlanmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 39.351,616 TL'dir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894731BIST