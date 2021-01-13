***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme tadil metninin tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 64.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 80.625.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBANT00018 3.000.000 750.000,000 25,00000 1,50 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBANT00018 Nâma A Grubu, BNTA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRBANT00036 0B Grubu, BNTAS, TREBANT00026 61.500.000 15.375.000,000 25,00000 1,50 B Grubu B Grubu, BNTAS, TREBANT00026 Nâma B Grubu, BNTAS(RÜÇHAN), TRRBANT00044 39.351,616Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 64.500.000 16.125.000,000 25,00000 39.351,616Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YokturRüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 09.12.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 23.12.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.01.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 13.01.2021SPK Başvuru Tarihi 23.09.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 03.12.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 11.12.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 10.12.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 13.01.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin Bedelli sermaye artışına istinaden 64.500.000 TL'den 80.625.000 TL'ne çıkartılan sermayesi Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü 13.01.2021 Tarih ve 2021-GD-62 sayı no ile tescil edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901921BIST