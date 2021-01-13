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***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.01.2021 17:36



***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme tadil metninin tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 64.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 80.625.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBANT00018 3.000.000 750.000,000 25,00000 1,50 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBANT00018 Nâma A Grubu, BNTA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRBANT00036 0
B Grubu, BNTAS, TREBANT00026 61.500.000 15.375.000,000 25,00000 1,50 B Grubu B Grubu, BNTAS, TREBANT00026 Nâma B Grubu, BNTAS(RÜÇHAN), TRRBANT00044 39.351,616

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 64.500.000 16.125.000,000 25,00000 39.351,616

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 09.12.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 23.12.2020
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 05.01.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 13.01.2021
SPK Başvuru Tarihi 23.09.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 03.12.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 11.12.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 10.12.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 13.01.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Bedelli sermaye artışına istinaden 64.500.000 TL'den 80.625.000 TL'ne çıkartılan sermayesi Bandırma Ticaret Sicil Müdürlüğü 13.01.2021 Tarih ve 2021-GD-62 sayı no ile tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901921


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