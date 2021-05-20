***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.05.2021 18:10
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.05.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 80.625.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 120.937.500
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBANT00018 3.750.000 1.875.000,000 50,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBANT00018 Nâma
B Grubu, BNTAS, TREBANT00026 76.875.000 38.437.500,000 50,00000 B Grubu B Grubu, BNTAS, TREBANT00026 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 80.625.000 40.312.500,000 50,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 8.089.404,16
Geçmiş Yıl Karları (TL) 2.752.799,66
Diğer Kar Yedekleri (TL) 29.470.296,18
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
KARAR TARİHİ: 20.05.2021
KARAR SAYISI : 2021/19
Gündem: Bedelsiz Sermaye Artırımı
Karar: Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanmak suretiyle aşağıdaki kararı almıştır:
1. Şirketimizin 250.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, şirketimiz sermayesinin 80.625.000,00 TL'den 120.937.500,00 TL'ye arttırılmasına, sermaye artışının Hisse Senedi İhraç Primleri hesabında yer alan 2019 Yılından 36.139,25 TL ve 2020 Yılından 8.053.264,91 TL olmak üzere toplam 8.089.404,16 TL, Olağanüstü Yedekler hesabında yer alan 2014 yılı karından 2.113.821,02, 2015 yılı karından 1.478.571,02, 2016 yılı karından 3.125.220,08, 2017 yılı karından 1.454.123,82, 2018 yılı karından 7.774.448,17, 2019 yılı karından 13.348.423,47 olmak üzere toplam 29.294.607,58 TL, Diğer Kar Yedekleri hesabında yer alan 175.688,60 TL ile Geçmiş Yıllar Karları hesabında yer alan 2020 yılı net karından olağan üstü yedeklere aktarılan tutardan 2.752.799,66 TL karşılanmak suretiyle iç kaynaklardan bedelsiz olarak gerçekleştirilmesine, sermaye artırımı karşılığında her biri 1 TL nominal değerli A grubu nama yazılı 1.875.000 adet, B grubu nama yazılı 38.437.500 adet olmak üzere toplam 40.312.500 adet bedelsiz pay ihraç edilmesine,
Bedelsiz sermaye artışına ilişkin Ek'te yer alan Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Paylar başlıklı 6'ncı maddesinin tadil tasarısının kabulüne ve gerekli uygun görüşün alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, Bedelsiz sermaye artışına ilişkin ilgili kurumlar nezdinde başvuru, tescil ve gerekli tüm işlerin Şirket Yetkililerince yürütülmesine ve bu konularda yetkilendirilmelerine
Katılanların Oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TadilMetni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937025
BIST